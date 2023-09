Con oltre 50 date in tutto il mondo si è chiuso il tour di Alessandro Ristori, erede dei grandi showman

Si è da poco chiuso il tour estivo di Alessandro Ristori, cantante e showman emiliano ambasciatore della dolce vita.

Più di cinquanta date per uno dei fenomeni musicali più imprevedibili e interessanti del momento, concerti che lo hanno visto esibirsi dal Twiga di Montecarlo a quello di Forte dei Marmi, dal Billionaire in Costa Smeralda al Nammos di Mykonos, portando uno spettacolo in cui la musica italiana è sempre centrale ma convive anche con i grandi della musica internazionale di qualsiasi genere musicale. Tina Turner, Chuck Berry, Clapton, Kravitz, Elton John, Rihanna e molti altri ancora.

Alessandro Ristori si è esibito con disinvoltura davanti ad ogni tipo di pubblico lasciando a bocca aperta anche spettatori d’eccezione come il Principe William e Charlotte Casiraghi, il tutto con uno stile retrò, quasi felliniano, che mette la spensieratezza al centro di tutto.

In attesa di ascoltare il singolo inedito di prossima uscita (l’ultimo è “Love Hotel” lanciato a gennaio del 2023) andiamo a conoscere meglio la storia di questo artista anomalo, uno scheggia impazzita nella musica italiana di cui anche la stampa internazionale si è invaghita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Ristori (@alessandroristori.official)

Alessandro Ristori, la storia

L’adolescenza è il momento in cui Alessandro capisce che vuole fare musica, ma non solo. La sua attitudine è quella da showman e i suoi gusti musicali spaziano dalla musica italiana degli anni ’60 e ’70 a quella americana degli anni ’50 passando per il pop-rock inglese.

Nel 2000 alle tante cover interpretate in centinaia di concerti decide di affiancare anche la pubblicazione di brani inediti. Dopo essersi auto prodotto viene notato e seguito da diverse etichette e decide di aprirne anche una personale, la BUMBUM DISCHI.

Il suo mood irrefrenabile sul palco ricorda i grandi showman che hanno calcato i palchi italiani e di cui da molto tempo, Fiorello a parte, si sente la mancanza e non solo in Italia.

Così ne 2008 si aprono per lui le porte del mercato dell’Est Europeo grazie alla partecipazione e successivo piazzamento al 2° posto al concorso “NEW WAVE STARS”.

Da quel momento locali di tutta Europa, e non solo, lo cercano per ospitare i suoi show.

Il “Bar Américain” de L’Hotel De Paris, storico punto di riferimento del jet-set monegasco e internazionale, amato da star del cinema e della musica, diventa il palco che farà di Alessandro Ristori “il cantante di Montecarlo”.

Con la sua band al seguito, i The Portofinos, porta la sua spensieratezza musicale in giro per il mondo: Monaco, Russia, Stati Uniti, Egitto, Brasile.

Nel gennaio 2018 Philipp Plein lo chiama ad esibirsi per la presentazione della collezione Billionaire durante la Fashion Week milanese alla presenza di Flavio Briatore.

L’imprenditore si innamora delle capacità musicale e di intrattenimento di Alessandro Ristori e lo vuole con regolarità nei suoi locali di Montecarlo, Londra, Dubai, Forte dei Marmi e Porto Cervo.

Da quel momento Ristori diventa uno degli artisti più richiesti nei party e nei club esclusivi nonché “erede al trono del Principato della Dolce Vita”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Billionaire Porto Cervo (@billionairepcervo)

Tra gli appuntamenti più importanti a cui ha preso parte con la sua verve musicale, e un pizzico di follia, ci sono il Royal Wedding tra Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam, al matrimonio di Alexandre Arnault e Gèraldine Guyot, ai party esclusivi del circuito della Formula 1 e Formula E, al Cannes Film Festival e ancora al matrimonio di Lord Edward Churchill e Kimberly Hammerstroem e all’evento London’s Air Ambulance Charity con il Principe William Duca di Cambridge.