Alessandro Cattelan: debutto in Rai con “Da grande” e tanta bella musica. Elodie omaggia Raffaella Carrà

Alessandra Cattelan Da Grande. Il conduttore ha debuttato sulle reti Rai con la prima delle due puntata del suo Da grande (la prossima è prevista per domenica 26 settembre).

Il programma è scritto da Alessandro Cattelan, Federico Giunta, Laura Mariani, Luca Monarca, Luca Restivo e Ugo Ripamonti.

La scenografia è di Giuseppe Chiara mentre la direzione creativa è di Simone Ferrari & Lulu Helbaek. Alla regia Cristian Biondani.

Ad accompagnare lo show a livello musicale gli Street Clerks.

Durante la serata Cattelan ha avuto diversi ospiti… da Carlo Conti ad Antonella Clerici passando per Luca Argentero e molti momenti musicali con Blanco, Marco Mengoni, Elodie e Il Volo.

Alesandro Cattelan da grande – I momenti musicali

IL VOLO

È con il trio di artisti di Grande amore che il conduttore da il via allo spettacolo su Rai1 coinvolgendoli in un omaggio alle grandi “Boyband” della storia della musica: The Beatles, Take That, Backstreet boys, One Direction e BTS. Tra gli italiani i Neri per caso.

ELODIE

Cattelan sceglie di omaggiare la grande icona di Rai1 scomparsa qualche mese, Raffaella Carrà, fa con un suo ricordo. Non l’ha mai incontrata ma il momento in cui ha capito la sua grandezza è stata quando l’ha vista tenere testa in un’intervista a David Letterman.

L’omaggio è anche musicale grazie a Elodie che canta il Tuca Tuca, Pedro, A far l’amore comincia tu e Come è bello far l’amore. Elodie tornerà ospite anche la prossima settimana.

MARCO MENGONI

Marco dopo un momento quiz/game show all’inizio del programma si è esibito live con un medley di alcuni dei suoi brani più amati: Guerriero, Muhammad Ali e il singolo estivo Ma stasera.

BLANCO

Dopo l’apparizione ai Seat Music Awards Blanco torna nella prima serata di Rai 1 per un’esibizione da brividi di Notti in bianco… una versione con partenza in acustico che poi esplode a metà canzone.

Un passaggio in cui il giovane artista mette in scena i motivi del suo successo (Blu celeste nelle prime 72 ore è stato l’album più ascoltato al mondo su Spotify) e sdogana la parola scopare nella prima serata Rai (anche se in chiusura dello show).