Alessandra Amoroso: in attesa del live di San Siro su Canale 5 si aggiungono due nuove date al Tour nei palasport

Alessandra Amoroso Tour 2022. In attesa della messa in onda, nei prossimi giorni, del concerto allo Stadio San Siro di Milano si aggiungono nuove date al calendario del Tutto accade tour in partenza il prossimo mese di novembre.

L’evento Tutto accade a San Siro andrà in onda sulla rete madre Mediaset, Canale 5, domani, giovedì 1 settembre in prima serata. Il giorno dopo, venerdì 2 settembre, sarà invece disponibile l’intera discografia della cantante per la prima volta in vinile… ogni album con un 33 giri di colore diverso (qui per tutti i dettagli e per i link d’acquisto).

Alessandra Amoroso tour 2022

Proprio nella sera di luglio scorso in cui la cantante si è esibita al Meazza con il suo concerto numero 200 è stato annunciato il tour nei palasport organizzato da Friends&Partners in partenza a fine novembre, una serie di date che porteranno Alessandra in giro per l’Italia fino al 21 dicembre.

Al calendario precedentemente comunicato, dopo il raddoppio delle date di Bari, Napoli e Milano, si aggiungono due nuovi appuntamenti. Il raddoppio di Roma e una data a Jesolo. Ecco il calendario aggiornato:

Questi gli appuntamenti confermati ad oggi:

26 novembre – Palazzo del Turismo – JESOLO – NUOVA DATA

29 novembre – Pala Florio – BARI

30 novembre – Pala Florio – BARI

2 dicembre – Palazzo dello Sport – ROMA – NUOVA DATA

3 dicembre – Palazzo dello Sport – ROMA

6 dicembre – Unipol Arena – BOLOGNA

7 dicembre – Nelson Mandela Forum – FIRENZE

9 dicembre – Pala Partenope – NAPOLI

10 dicembre – Pala Partenope – NAPOLI

12 dicembre – Pala Sele – EBOLI (Salerno)

16 dicembre – Kioene Arena – PADOVA

17 dicembre – Pala Alpitour – TORINO

21 dicembre – Mediolanum Forum di Assago (MILANO)

