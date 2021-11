Alessandra Amoroso: una bella canzone è rimasta fuori dal disco... che sia la volta buona per il debutto in gara al Festival di Sanremo?

Alessandra Amoroso al Festival di Sanremo? Ormai abbiamo perso il conto di quante volte negli ultimi dieci anni questo Rumors ha iniziato a circolare nei mesi che precedono la rassegna musicale più importante in Italia per poi risolversi in un nulla di fatto.

Ogni anno il nome di Alessandra inizia a circolare, ogni anno il Direttore artistico di turno ci prova, ma alla fine niente di fatto. L’Amoroso in dieci anni non ha mai voluto prendere parte alla gara specificando che per farlo serve il pezzo giusto.

E, diciamocelo, Ale non ha tutti i torti viste le aspettative che ci sarebbero da parte di pubblico e critica nel vederla in gara al Festival e quanti sarebbero pronti a criticare il minimo errore in una carriera scandita sino ad oggi da grandi successi.

Ma se il 2022 fosse l’anno giusto?

Alessandra Amoroso al Festival di Sanremo?

Ad oggi, passati dodici anni dalla sua vittoria ad Amici di Maria De Filippi Alessandra Amoroso ha calcato il palco del Festival solo nelle vesti di ospite. Sia nelle serate dei duetti (per spalleggiare Valerio Scanu e Emma) che come super ospite (nel 2019 da sola, e lo scorso anno con l’amica Emma).

Nel 2022 c’è però un evento importante da lanciare, il suo primo concerto allo Stadio San Siro di Milano. Tutto accade a… San Siro, questo il nome dell’evento, si svolgerà il 13 luglio prossimo.

A spingere questo evento dovrebbe essere l’ultimo album della cantante, Tutto accade, uscito lo scorso 22 ottobre. L’album ha debuttato al secondo posto della classifica preceduto solo dal nuovo disco di Ultimo, anch’esso in uscita lo stesso giorno, ma è andando lentamente a scendere in classifica. Prima alla #6, quindi alla #15 (per due settimane) e infine fuori dalla Top 20, alla #21, a poco più di un mese dall’uscita.

Un risultato che non è da attribuirsi, a nostro avviso, alla qualità del disco, ma alla crisi che il pop italiano sta vivendo nell’epoca dello streaming. Fatto sta che a cinque settimane dall’uscita il disco ha venduto circa 20.000 copie ed è ancora lontanuccio dal traguardo del disco d’oro.

Che questo possa essere un’ulteriore stimolo per Alessandra Amoroso per approdare in gara al Festival di Sanremo?

Diciamo che Amadeus si è dimostrato un Direttore artistico capace di convincere diversi artisti al grande salto. Inoltre quest’anno la canzone potrebbe anche esserci e si nasconderebbe, come dichiarato nello speciale di Tv Sorrisi e Canzoni a lei dedicato, tra i brani che sono rimasti fuori dalla tracklist del disco. …

Sono dispiaciuta perché ho dovuto tenere diversi brani fuori dal disco, in particolare una canzone che ascoltandola mi ha fatto esclamare – Ma questa chi l’ha cantata? Non può essere Alessandra – Non di sa mai nelle vita, questa canzone potrebbe tornare in futuro in qualche modo

Che sia la volta buona o ci stiamo illudendo un’altra volta? Chissà… come si usa dire “non succede, ma se succede…”

I live su TikTok

Nel frattempo la cantante ha pubblicato sul proprio canale TikTok ufficiale i video di alcuni brani dell’ultimo disco cantati dal vivo nel party di lancio dell’album… canzoni con cui, parole sue, “Si canta (tanto!), si piange (il giusto!) e si balla (un sacco!)“. Potete vederli cliccando qui.