Alberto Urso: il nuovo singolo è “Non sono più lo stesso”

Dopo il singolo E poi ti penti, Alberto Urso lancia un nuovo estratto dall’album Il Sole ad Est. La canzone che ha scelto, è Non sono più lo stesso, scritta anch’essa dal leader dei Modà, Kekko Silvestre. Il singolo è in rotazione radiofonica dal 15 novembre 2019.

Con Non sono più lo stesso, il tenore vincitore di Amici prosegue nel far scoprire al pubblico il suo nuovo disco, che ha debuttato al secondo posto della classifica degli album più venduti in Italia. Il brano esalta le doti vocali di Alberto Urso; e mette in evidenza l’intensità interpretativa del tenore.

Il brano racconta con sonorità pop rock un amore arrabbiato perché non è stato vissuto fino in fondo: è la storia di un uomo innamorato che sente di essere cambiato completamente per non aver affrontato il suo amore con sufficiente coraggio. La canzone è al tempo stesso uno sfogo, una presa di coscienza ed un augurio. Alberto Urso canta: “Avrei voluto dirti tante cose e invece… e invece… / E invece non ho avuto mai il coraggio, e invece sono il solito codardo… / Ma sappi che ti auguro ogni bene con questa stupidissima canzone…“.

Qui di seguito trovate il testo di Non sono più lo stesso, scritto da Kekko Silvestre. Il leader dei Modà è autore anche della musica di questo nuovo singolo di Alberto Urso.

Non sono più lo stesso, il testo

Bacia prima tu, ridi prima tu…

scusa tanto se non riesco ama prima tu.

Tu che sai guardare il mondo con stupore e trovi sempre un senso nella

gente e nelle cose,

lasciati guardare, lasciatelo dire… io da quel giorno non mi sento più lo

stesso…

Eppure se mi guardo in uno specchio non son poi così diverso…

O forse non è quello, o forse è che son pazzo dei tuoi occhi…

così pieni di luce così veri e così in grado di salvarmi…

Avrei voluto dirti tante cose e invece…

Il tempo non lo fermi, io m’inventavo i giorni, cercando di trovare un senso a

tutti quei discorsi,

che facevamo insieme e che sembravan veri…

veri come la tua pelle e come le tue mani…

Poi il gioco del silenzio, che lo sappiamo bene, chi chiama prima perde e

preferisce sprofondare, ma lasciatelo dire a costo di sbagliare che dal quel

giorno non son più lo stesso…

Eppure se mi guardo in uno specchio non son poi così diverso…

O forse non è quello, o forse è che son pazzo dei tuoi occhi…

così pieni di luce così veri e così in grado di salvarmi…

Avrei voluto dirti tante cose e invece… e invece…

E invece non ho avuto mai il coraggio, e invece sono il solito codardo… Ma

sappi che ti auguro ogni bene con questa stupidissima canzone…

Io non sono più lo stesso…