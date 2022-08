Aka 7even: "Mi serve ancora un po' di riposo. Nel frattempo sto scrivendo il nuovo disco..."

La scorsa settimana Aka 7even ha comunicato ai suoi fan di doversi fermare per qualche giorno dagli impegni del tour 2022 in quanto ritrovatosi, dopo due anni ininterrotti di musica, completamente afono. Non solo l’artista ha scoperto anche di avere un nodulo sulle corde vocali di cui si dovrà occupare presto (vedi qui).

Inizialmente sembrava che la convalescenza permettesse al giovane artista di riprendere già il 23 agosto con le date del suo tour estivo ma così non è stato. Il problema infatti richiede un po’ più di riposo e così anche i live del 23 agosto a Porto Cervo e quello di stasera, 25 agosto, a Lucera, sono stati annullati (per quest’ultimo, non essendo a ingresso libero, è previsto il rimborso del biglietto. Trovate le info sul sito di Vivo Concerti).

Solo nei prossimi giorni sapremo se le restanti date fissate, quella del 29 agosto e quella dell’8 settembre, saranno confermate. Questo il calendario ad oggi:

20 AGOSTO – MILITELLO SUMMER FEST – MILITELLO (CT) ANNULLATA

ANNULLATA 23 AGOSTO – FESTIVAL “60 ANNI DELLA COSTA SMERALDA” – PORTO CERVO (SS) *live show con dj

ingresso libero ANNULLATA

ANNULLATA 25 AGOSTO – ESTATE | MUSE | STELLE 2022 – LUCERA (FG) *live show con band ANNULLATA

29 AGOSTO – PIAZZA GEPI FARANDA – ROCCA DI CAPRILEONE (ME) *live show con dj

ingresso libero *DATA POSTICIPATA dal 21 al 29 agosto

Nel frattempo Aka 7even, che recentemente è stato scelto come testimonial dalla storica marca Seven per agende, zaini e materiale scolastico, ha scritto un nuovo messaggio per i suoi fan informandoli che, in questo periodo di riposo forzato, sta anche concentrandosi sulla scrittura del nuovo album…