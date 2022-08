Aka 7even costretto ad annullare alcuni live per motivi di salute

Aka 7even live 2022. Il cantautore e Vivo Concerti hanno comunicato sulle proprie pagine social nella giornata di oggi l’annullamento di due date del tour previste per il 20 e 21 agosto, a causa problemi di salute.

Oggi, 20 agosto, Aka avrebbe dovuto suonare al Militello Summer Fest in provincia di Catania mentre il 21 l’appuntamento era fissato a Rocca di Caprileone in provincia di Messina.

Come è normale che sia i fan di Aka 7even, appresa la notizia, hanno manifestato la propria preoccupazione tempestandolo di messaggi sui social chiedendogli cosa stesse succedendo. E così Luca ha postato una storia per spiegare la situazione cosa gli impedisce di esibirsi nei prossimi giorni. Il cantautore dovrebbe riuscire a tornare in forze per il 29 agosto, giorno in cui verrà recuperata la data di Rocca di Caprileone.

“Grazie per i vostri messaggi, il nostro tour estivo è stato qualcosa di incredibile, ogni data sold out e ovunque in tantissimi, però ogni tanto quando si pretende troppo da se stessi ne si paga le conseguenze. Dopo il live di Santa Marinelli sono rimasto completamente afono, in più in seguito ad un controllo hanno trovato un nodulo sulle corde vocali; l’alternativa era fare le due date in playback totale, ma come sapete i live sono per me la cosa più importante e non accetterei mai per il rispetto di chi viene a vedermi di portare uno show così. Vi voglio bene, Luca“

Aka 7even live 2022

Attualmente nel calendario live di Aka 7even sono in calendario altri tre appuntamenti ad agosto, e uno a settembre, ad oggi tutti confermati.

23 AGOSTO – FESTIVAL “60 ANNI DELLA COSTA SMERALDA” – PORTO CERVO (SS) *live show con dj

ingresso libero

25 AGOSTO – ESTATE | MUSE | STELLE 2022 – LUCERO (FG) *live show con band

29 AGOSTO – PIAZZA GEPI FARANDA – ROCCA DI CAPRILEONE (ME) *live show con dj

ingresso libero *DATA POSTICIPATA dal 21 al 29 agosto

8 SETTEMBRE – SESTO SUMMER FESTIVAL – SESTO FIORENTINO (FI) *live show con dj

Tra live, ospitate e promozione televisiva Aka non si è praticamente mai fermato da febbraio scorso, mese in cui ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano Perfetta così. Tutta la redazione di All Music Italia augura all’artista una pronta guarigione.