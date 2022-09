Aka 7even ritorna in ospedale 14 anni dopo per portare musica e sorrisi ai bambini del Policlinico San Donato

Sono passati 14 anni da quando, nel 2008, Aka 7even, che allora era “solo” il piccolo Luca, giaceva in un letto d’ospedale in coma. Nei giorni scorsi il ragazzo ha rimesso per la prima volta piede in un ospedale e questa volta lo ha fatto per cercare di alleviare un po’ della sofferenza di tanti piccoli bambini.

Furono 7 i giorni che Aka passò in coma a causa di una maledetta encefalite che lo portò ad avere crisi epilettiche. C’era la possibilità che il ragazzo non si svegliasse o che lo facesse con un handicap grave.

Per fortuna nulla di tutto ciò accadde e da allora Luca Marzano riprese a vivere capendo l’importanza che avevano nella sua vita la fede, le persone vere, la musica e il numero 7, quel numero che sarebbe diventato parte del suo nome d’arte e dato il titolo a 7 vite, il libro in cui il giovane artista ha raccontato la sua storia.

Dopo 7 anni Aka 7even, che oggi ha realizzato il suo sogno di vivere di musica, senza però dimenticare mai del tutto la sofferenza vissuta, ha rimesso piede in un ospedale, il Policlinico San Donato, dove grazie alla GSD Foundation ha potuto incontrare i bambini ricoverati nel reparto cardiochirurgia e portare loro un sorriso e un po’ di musica.

Queste le parole postate sui social da Aka per parlare di questa esperienza…

Ieri è stata una giornata speciale.

Era da 14 anni che non riuscivo a rimettere piede in ospedale.

Dopo tanti anni però sentivo che era arrivato il momento di superare questo blocco.

Tutto ciò che mi è capitato negli ultimi due anni doveva essere condiviso con i meno fortunati per portare una ventata di good vibes. Ogni storia e ogni bambino che ho incontrato mi ha ricordato quanto siamo fortunati e quanto sono stato fortunato ad avere una seconda vita e chance. Grazie a tutto il reparto di Cardiochirurgia Pediatrica del Policlinico San Donato e GDS foundation per avermi ospitato. Siete davvero una famiglia e degli eroi silenziosi del cui lavoro quotidiano spesso non se ne parla abbastanza, è stato un onore trascorrere del tempo assieme.

Qui a seguire il video postato da Aka 7even.

Musicalmente parlando c’è grande attesa, dopo un’estate passato con Toca feat. Guè, per l’annuncio del singolo autunnale del cantautore.