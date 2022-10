Nel giorno del suo 22esimo compleanno Aka 7even annuncia nuove sorprese in arrivo

Domenica 23 ottobre Aka 7even ha compiuto gli anni. Sono 22 per l’artista classe 2000 che, solo pochi giorni fa, ha pubblicato un nuovo brano Voce, canzone che fa da colonna sonora al nuovo spot di CoopVoce. Il cantautore nel ringraziare tutti per gli auguri ricevuti ha annunciato altre novità in arrivo.

“Sto ricevendo messaggi stupendi e alcuni molto inaspettati… vi amo, grazie per i vostri auguri, siete il mio regalo più bello.“

Nel ringraziare i suoi follower Luca ha voluto metterli al corrente sul disco. Da quando l’artista è partito per il Brasile, nelle scorse settimane, per continuare la lavorazione del suo secondo progetto discografico, la curiosità dei fan è alle stelle… ma Aka non ha fretta.

“Mi state chiedendo in molti quando uscirà il disco o quando uscirà il singolo etc. Ogni cosa ha il suo tempo, il disco dovrà essere una parte di me e del mio vissuto e questo richiede tempo nonostante le logiche discografiche di cui sinceramente non mi interessa.“

Per l’artista sono comunque in arrivo novità. Nello specifico una seconda sorpresa musical e, quindi, probabilmente anch’esso entro la fine del 2022, un nuovo singolo.

“Oltre alla Soundtrack realizzata per CoopVoce vi posso annunciare che a breve ci sarà una seconda sorpresa e poi finalmente il mio nuovo singolo!“

Insomma il 2022, anno che si è aperto con la partecipazione al Festival di Sanremo con Perfetta così (canzone certificata con il disco di platino) e continuato quest’estate con Loca in duetto con Guè, riserverà ancora sorprese per Aka 7even. Nell’attesa… buon compleanno Luca!