Torna Aka 7even con “Come la prima volta”, nuovo singolo per l’estate prodotto con Max Kleinz

Aka 7even Come la prima volta significato del testo del nuovo singolo del giovane cantautore lanciato da Amici 20.

Poco meno che un anno fa finiva la ventesima edizione di Amici che vede Luca, questo il suo vero nome, tra i finalisti. Da allora un percorso musicale in continua ascesa per Aka 7even che ha pubblicato il suo omonimo EP d’esordio e superato, tra singoli e disco, quota 450.000 copie certificate.

Un successo certificato anche dai fan che lo seguono e supportano e hanno permesso a Luca di vincere il Nickelodeon Kids Choice Awards e, sopratutto un Mtv Awards come Best Italian Act agli EMAs.

Ora, dopo il debutto sul palco del Festival di Sanremo avvenuto a febbraio scorso con Perfetta così, brano certificato con il disco d’oro, è tempo di nuova musica.

Aka 7even Come la prima volta significato

Il nuovo singolo sarà disponibile in radio e sulle piattaforme digitali da venerdì 6 maggio per Columbia Records Italy/Sony Music Italy. Pre-save e pre-add sono già attivi cliccando qui.

Questa nuova canzone sa di estate, del periodo in cui le giornate si allungano, le strade si riempiono di profumi e le serate si fanno più calde. Prodotto dallo stesso artista insieme a Max Kleinz (Cosmophonix) – Come la prima volta ha un mood leggero per raccontare una storia d’amore in cui tutto sembra come la prima volta.

Aka 7even ha preso parte non solo alla produzione del brano, ma anche alla registrazione degli strumenti in studio, sottolineando ancora una volta le sue doti da polistrumentista e la lunga formazione di teoria musicale alle sue spalle.

Di seguito il calendario aggiornato delle date live di AKA 7EVEN, prodotte e distribuite da Vivo Concerti:

3 GIUGNO – ATLANTICO – ROMA

5 GIUGNO – CASA DELLA MUSICA – NAPOLI sold out

6 GIUGNO – CASA DELLA MUSICA – NAPOLI

9 GIUGNO – FABRIQUE – MILANO



Aka 7even come la prima volta testo

In arrivo il 6 maggio

Foto di Simone Peluso