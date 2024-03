AJ Summers riparte da una nuova consapevolezza e presenta il singolo “Diverso”

Già disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download, “Diverso” (4AM Music) è il nuovo singolo di AJ Summers: una power hit dal sapore pop, contaminata con echi degli anni ’80, che segna per l’artista l’inizio di un nuovo capitolo musicale nel nostro Paese.

“Diverso è il singolo di lancio di questo nuovo tassello che, come per magia, mi porta a ripartire da zero e a vivere un capitolo totalmente nuovo. Questa è la mia prima canzone scritta metà in italiano e metà inglese, con un messaggio che sento particolarmente vicino a me“, racconta AJ Summers.

Poi, aggiunge: “Del resto, ‘Sono un po’ diverso, non sento più niente davvero’, è realmente come mi sento da quando è cominciata la pandemia nel 2020. Il Covid ha impattato molto la mia vita, e la vita di tutti, cambiandomi radicalmente a livello personale.

Mi sento molto più introverso, più critico verso me stesso, più desensibilizzato dal mondo, come se davvero non sentissi più niente. Mi ha fatto piacere scrivere una canzone dove ogni persona che prova le mie stesse sensazioni possa identificarsi“.

Con “Diverso” – brano scritto a Los Angeles alla presenza dell’ingegnere del suono Andrew Boyd e prodotto da Pacific – il percorso di AJ Summers riparte dunque da una nuova consapevolezza, che riguarda ciò che gli accade intorno, tra fragilità e malinconia, autocritica e determinazione.