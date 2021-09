Aiello: riprogrammato al 2022 il tour Aiello Live. Date e biglietti

Aiello, tour 2022.

Aiello rinvia al 2022 il tour e aggiunge nuove date al calendario dei suoi live.

A causa del perdurare delle norme anti Covid legate alla capienza delle location degli eventi, le date di Aiello Live, previste a partire da ottobre 2021, sono state spostate alla primavera del 2022.

Si comincerà il 16 marzo da Nonantola (MO). Durante i live Aiello presenterà il suo ultimo singolo Fino all’Alba (ti sento) (leggi qui) e alcune delle canzoni dell’album Meridionale, uscito il 12 marzo 2021. In scaletta ci saranno anche successi come Arsenico e La mia ultima storia.

Ecco il calendario.

AIELLO LIVE 2022 – CALENDARIO tour

Mercoledì 16 marzo 2022 | Nonantola (MO) @Vox Club SOLD OUT

Domenica 20 marzo 2022 | ROMA | Atlantico Live SOLD OUT

Lunedì 21 marzo 2022 | ROMA | Atlantico Live Giovedì

24 marzo 2022 | FIRENZE | Tuscany Hall SOLD OUT

Venerdì 25 marzo 2022 | FIRENZE | Tuscany Hall Lunedì

28 marzo 2022 | Venaria Reale (TO) @Teatro della Concordia SOLD OUT

Mercoledì 30 marzo 2022 | MILANO | Fabrique SOLD OUT

Giovedì 31 marzo 2022 | MILANO | Fabrique Domenica

03 aprile 2022 | NAPOLI | Casa della Musica SOLD OUT

Lunedì 04 aprile 2022 | NAPOLI | Casa della Musica SOLD OUT

I biglietti acquistati restano validi per le rispettive date riposizionate sul 2022.

Foto: Samuel Pescuma

