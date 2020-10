La musica di Aiello è stata parte integrante di questa bizzarra estate 2020. Il singolo Vienimi (a ballare) ha ottenuto un riscontro più che buono conquistando risultati ragguardevoli nelle charts di Spotify, ma anche nella classifica radio Earone (Qui la nostra videointervista).

Ora il cantautore calabrese è pronto per lanciare un nuovo singolo. Gli indizi arrivano direttamente dai social.

“Chi non si evolve si ripete

ma il cuore non sa cambiare forma

E così rischiamo di rifare lo stesso giro, anche quando la corsa è finita da tempo

Non mi hai detto che canzone siamo e adesso non so scordarti

Forse è colpa mia

Forse è colpa di questa canzone

Ma noi CHE CANZONE SIAMO”