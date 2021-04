Aiello torna live ad ottobre con il “Meridionale Tour”

Dopo il rinvio a causa dell’emergenza sanitaria in corso, Aiello annuncia il calendario aggiornato del suo tour. L’artista torna live ad ottobre 2021 nei club, per presentare il nuovo album Meridionale e i brani che l’hanno reso famoso.

Il tour, prodotto da Vivo Concerti, toccherà tutta la Penisola. La prima data è prevista per l’8 ottobre 2021 a Nonantola, presso il Vox Club. Il Meridionale tour proseguirà poi facendo tappa a Venaria Reale (TO), Roma, Napoli e Milano. Il tour di Aiello si concluderà con due date a Firenze: la data del 29 ottobre ha registrato il sold out e quindi raddoppia con un nuovo appuntamento il 30 ottobre.

Ecco qui di seguito il calendario delle date aggiornato:

I biglietti sono disponibili dal 12 aprile 2021 su www.vivoconcerti.com; e dal 17 aprile 2021 presso tutte le rivendite autorizzate. I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per le nuove date.

Durante i live, Aiello presenterà le canzoni contenute nel nuovo album Meridionale, pubblicato il 12 marzo, tra cui il brano Ora con cui ha partecipato al Festival di Sanremo. In scaletta ci saranno anche i singoli Vienimi (a ballare) e Che Canzone Siamo. Non mancheranno infine i pezzi che hanno reso famoso Aiello, come Arsenico e La mia ultima storia.

DETTAGLI delle DATE e informazioni utili

Venerdì 08 ottobre 2021 | Nonantola (MO) | Vox Club SOLD OUT

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Inizio Show – Ore 21:00

Prezzo Biglietto

Posto Unico – € 20,00 + € 3,00 diritti di prevendita

Domenica 10 ottobre 2021 | Venaria Reale (TO) | Teatro della Concordia

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Inizio Show – Ore 21:00

Prezzo Biglietto

Posto Unico – € 20,00 + € 3,00 diritti di prevendita

Martedì 12 ottobre 2021 | ROMA | Atlantico Live SOLD OUT

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Inizio Show – Ore 21:00

Prezzo Biglietto

Posto Unico – € 20,00 + € 3,00 diritti di prevendita

Mercoledì 13 ottobre 2021 | ROMA | Atlantico Live

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Inizio Show – Ore 21:00

Prezzo Biglietto

Posto Unico – € 20,00 + € 3,00 diritti di prevendita

Domenica 17 ottobre 2021 | NAPOLI | Casa della Musica SOLD OUT

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Inizio Show – Ore 21:00

Prezzo Biglietto

Posto Unico – € 20,00 + € 3,00 diritti di prevendita

Lunedì 18 ottobre 2021 | NAPOLI | Casa della Musica

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Inizio Show – Ore 21:00

Prezzo Biglietto

Posto Unico – € 20,00 + € 3,00 diritti di prevendita

Mercoledì 20 ottobre 2021 | MILANO | Fabrique SOLD OUT

Orari

Apertura Porte – Ore 19:30

Inizio Show – Ore 21:00

Prezzo Biglietto

Posto Unico – € 20,00 + € 3,00 diritti di prevendita

Giovedì 21 ottobre 2021 | MILANO | Fabrique

Orari

Apertura Porte – Ore 19:30

Inizio Show – Ore 21:00

Prezzo Biglietto

Posto Unico – € 20,00 + € 3,00 diritti di prevendita

Venerdì 29 ottobre 2021 | FIRENZE | Tuscany Hall SOLD OUT

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Inizio Show – Ore 21:00

Prezzo Biglietto

Posto Unico – € 20,00 + € 3,00 diritti di prevendita

Sabato 30 ottobre 2021 | FIRENZE | Tuscany Hall NUOVA DATA

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Inizio Show – Ore 21:00

Prezzo Biglietto

Posto Unico – € 20,00 + € 3,00 diritti di prevendita