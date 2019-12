Aiello: il nuovo singolo Il cielo di Roma anticipa l’Ex voto tour 2020

Aiello lancia un nuovo singolo dall’album Ex voto, uscito il 27 settembre 2019. Il pezzo scelto è Il cielo di Roma; ed entra in rotazione radiofonica dal 1° gennaio 2020.

Si tratta di un brano evocativo con cui Aiello mostra un nuovo lato della sua scrittura e della sua anima. Il cielo di Roma è una fotografia inedita della città eterna; e rivela l’intimo legame che unisce il cantante alla Capitale.

Nel testo, sono evocate le origini di Aiello, cosentino di nascita ma romano di adozione. Sono raccontate le emozioni legate a ricordi che non cambiano nel tempo, perché indelebili nella memoria. Fissare la notte, salire su un tetto, toccare le stelle, contemplare le lucciole: tutto questo accade sotto il cielo di Roma.

aiello, Ex voto Tour 2020

Il singolo Il cielo di Roma anticipa il ritorno live di Aiello. Dopo i sold out delle anteprime di Milano e Roma, nel 2020 il cantante sarà impegnato in tour nei principali club italiani.

La tournée partirà il 21 marzo da Milano, per toccare poi le città più importanti del nostro Paese. La tappa di Napoli, prevista per il 6 aprile 2020 presso la Casa della Musica, ha registrato il tutto esaurito nel giro di brevissimo tempo dall’uscita dei biglietti.

Ecco le date dell’Ex voto Tour 2020, ad oggi confermate:

21 marzo 2020 | Milano @ Fabrique

25 marzo 2020 | Venaria Reale (TO) @ Teatro della Concordia

29 marzo 2020 | Nonantola (MO) @ Vox

2 aprile 2020 | Firenze @ Tuscany Hall

6 aprile 2020 | Napoli @ Casa della Musica – SOLD OUT

9 aprile 2020 | Roma @ Atlantico Live

I biglietti per il tour di Aiello sono in vendita su Ticketone.

Durante l’Ex voto Tour 2020, l’artista porterà sul palco tutti i brani del suo album d’esordio. In scaletta non potranno mancare Arsenico, certificato disco d’oro con 11 milioni di stream su Spotify e oltre 5,7 milioni di visualizzazioni su YouTube; La mia ultima storia, che ha superato i 6,5 milioni di stream su Spotify; Sushi, che nel disco vede la partecipazione di Tormento; ed anche il nuovo singolo Il cielo di Roma.

DETTAGLI DATE EX VOTO TOUR 2020

SABATO 21 MARZO 2020

Milano @ Fabrique

Orari

Apertura Porte – Ore 19:30

Inizio Show – Ore 21:00

Prezzo Biglietto

Posto Unico – € 20,00 + € 3,00 diritti di prevendita

MERCOLEDÍ 25 MARZO 2020

Venaria Reale (TO) @ Teatro della Concordia

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Inizio Show – Ore 21:00

Prezzo Biglietto

Posto Unico – € 20,00 + € 3,00 diritti di prevendita

DOMENICA 29 MARZO 2020

Nonantola (MO) @ Vox Club

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Inizio Show – Ore 21:00

Prezzo Biglietto

Posto Unico – € 20,00 + € 3,00 diritti di prevendita

GIOVEDÌ 02 APRILE 2020

Firenze @ Tuscany Hall

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Inizio Show – Ore 21:00

Prezzo Biglietto

Posto Unico – € 20,00 + € 3,00 diritti di prevendita

LUNEDÌ 06 APRILE 2020

Napoli @ Casa della Musica – SOLD OUT

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Inizio Show – Ore 21:00

Prezzo Biglietto

Posto Unico – € 20,00 + € 3,00 diritti di prevendita

GIOVEDÌ 09 APRILE 2020

Roma @ Atlantico Live

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Inizio Show – Ore 21:00

Prezzo Biglietto

Posto Unico – € 20,00 + € 3,00 diritti di prevendita

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI