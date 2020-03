Aiello: i concerti dell’Ex Voto Tour 2020 sono rinviati a maggio

A seguito delle ultime disposizioni governative che prevedono la sospensione di eventi e spettacoli fino al 3 aprile 2020 su tutto il territorio nazionale, anche i concerti del nuovo tour di Aiello sono stati rinviati.

Vivo Concerti, che si occupa dell’organizzazione dell’Ex Voto Tour 2020, ha comunicato lo spostamento delle date già annunciate al mese di maggio. Il concerto previsto per il 18 marzo a Padova è annullato.

Secondo il calendario aggiornato, la prima tappa del tour si terrà il 6 maggio 2020 a Venaria Reale presso il Teatro della Concordia. Faranno seguito le date di Firenze e Nonantola. Successivamente, Aiello si esibirà all’Atlantico Live di Roma e al Fabrique di Milano: questi concerti sono sold out. Anche la tappa di Napoli, che chiuderà il tour, ha registrato il tutto esaurito.

Ecco qui di seguito il calendario aggiornato dell’Ex Voto Tour 2020:

Mercoledì 18 marzo 2020 | PADOVA | Hall – DATA ANNULLATA

Mercoledì 06 maggio 2020 | VENARIA REALE (TO) | Teatro della Concordia

Martedì 12 maggio 2020 | FIRENZE | Tuscany Hall

Domenica 17 maggio 2020 | NONANTOLA (MO) | Vox Club

Mercoledì 20 maggio 2020 | ROMA | Atlantico Live – SOLD OUT

Sabato 23 maggio 2020 | MILANO | Fabrique – SOLD OUT

Martedì 26 maggio 2020 | NAPOLI | Casa della Musica – SOLD OUT

I biglietti ancora disponibili per le nuove date possono essere comprati presso le prevendite autorizzate o sul sito di Ticketone; quelli precedentemente acquistati rimarranno validi per i nuovi spettacoli.

Ex Voto Tour 2020, i dettagli delle nuove date

Mercoledì 06 maggio 2020 | Venaria Reale (TO) | Teatro della Concordia

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Inizio Show – Ore 21:00

Prezzo Biglietto

Posto Unico – € 20,00 + € 3,00 diritti di prevendita

Martedì 12 maggio 2020 | FIRENZE | Tuscany Hall

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Inizio Show – Ore 21:00

Prezzo Biglietto

Posto Unico – € 20,00 + € 3,00 diritti di prevendita

Domenica 17 maggio 2020 | Nonantola (MO) | Vox Club

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Inizio Show – Ore 21:00

Prezzo Biglietto

Posto Unico – € 20,00 + € 3,00 diritti di prevendita

Mercoledì 20 maggio 2020 | ROMA | Atlantico Live

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Inizio Show – Ore 21:00

Prezzo Biglietto

Posto Unico – € 20,00 + € 3,00 diritti di prevendita

Sabato 23 maggio 2020 | MILANO | Fabrique

Orari

Apertura Porte – Ore 19:30

Inizio Show – Ore 21:00

Prezzo Biglietto

Posto Unico – € 20,00 + € 3,00 diritti di prevendita

Martedì 26 maggio 2020 | NAPOLI | Casa della Musica

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Inizio Show – Ore 21:00

Prezzo Biglietto

Posto Unico – € 20,00 + € 3,00 diritti di prevendita

Data di Padova, ecco le modalità di rimborso

La data di Padova, prevista per il 18 marzo 2020, è stata annullata. L’organizzatore del tour ha reso note le modalità di rimborso dei biglietti: le trovate qui di seguito.

Chi ha comprato i biglietti con spedizione tramite corriere espresso, dovrà spedire i biglietti tramite raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre il 22 marzo 2020 (farà fede la data del timbro postale) al seguente indirizzo:

TicketOne S.p.A.

Via Vittor Pisani 19

20124 Milano

C.a. Divisione Commercio Elettronico

Il rimborso verrà effettuato mediante riaccredito sulla carta utilizzata per l’acquisto o altro metodo di pagamento utilizzato in fase di acquisto. Tale operazione di riaccredito avrà inizio a partire dal ricevimento della raccomandata e dalla verifica del suo contenuto. La visibilità del riaccredito sarà possibile dal mese successivo.

Chi invece ha comprato i biglietti selezionando l’opzione di ritiro sul luogo dell’evento, ovvero di stampa a casa, non dovrà fare nulla. Il rimborso verrà effettuato mediante riaccredito sulla carta utilizzata per l’acquisto o altro metodo di pagamento utilizzato in fase di acquisto. L’operazione di riaccredito sarà effettuata entro 30 giorni; e la visibilità del riaccredito sarà possibile dal mese successivo.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI