Per Aenea la malinconia ha un colore ben preciso, e anche un giorno della settimana... "Blu martedì"

Il 6 gennaio scorso è uscito Blu martedì, il nuovo singolo con distribuzione ADA MUSIC ITALY di Aenea.

Nella sua biografia l’artista si auto descrive con parole molto forti, eccole:

“Sono nato e chissà quante volte ancora rinascerò. Sono un essere umano chiamato Aenea che ha trovato nella musica la possibilità di esprimersi con purezza, microfonando il cuore.

Ho chiesto alla musica il permesso di essere completamente me stesso, con tutte le mie contraddizioni, con tutti gli ossimori che vivono in me, con tutta la mia incoerenza, senza filtro alcuno.

Esprimere la mia dannata ipersensibilità, che logora la mia vita, dentro una melodia è una terapia. Ho bisogno di esprimermi per trovare qualcuno che mi assomigli, per trovare qualcuno che è disposto a chiamarmi fratello senza avermi letto la mano. Dare un senso al dolore, esisto per questo.”

Il nuovo singolo del cantautore è una ballad malinconica dal sapore pop in cui la voce dell’artista è accompagnata da un crescendo strumentale che esplode nell’ultimo ritornello. Aenea racconta così il brano:

“Blu è uno stato d’animo, blu non è solo il lunedì ma un po’ tutti i giorni a volte, blu può essere anche per sempre per chi vive di malinconia come me. Il mio era un martedì difficile, fermo a fissare una luna che sapeva di lei. Sprofondare nei pensieri senza agire. Una canzone per chi sa sprofondare dentro le emozioni e a volte, dimentica, che bisogna risalire su.”

Blu martedì è il terzo singolo lanciato da Aenea dopo Lilly 23 e Trailer del Paradiso. Il pezzo è stato scritto da Alessandro Aquilini e Matteo Gabbianelli per il testo mentre la musica è di Leopoldo Lanzoni, Alessandro Aquilini e Matteo Gabbianelli.

Foto di copertina di Andrea Superview