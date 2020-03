Adelasia: il singolo “Controcorrente” è nato da un momento di paura

Adelasia pubblica il nuovo singolo Controcorrente, prodotto da Pietro Paroletti per Sbaglio Dischi. La canzone, disponibile in digital download e su tutte le piattaforme digitali dal 13 marzo 2020, contiene un messaggio di speranza per il futuro.

La cantautrice racconta di aver scritto questo brano dopo un momento di paura. “Controcorrente è un inno alla speranza. Non mi ha mai spaventata pensare al futuro. Ho fame di sapere dove la vita mi porterà. Ultimamente però quando accendo la televisione sono pervasa da un senso di sconforto, si parla della fine del pianeta, della disoccupazione, dell’assenza di un futuro per le nuove generazioni, sempre più povere, avvelenate e sterili”.

Di fronte a questa situazione, Adelasia confessa: “Ho iniziato ad avere paura e questa paura mi bloccava e giustificava la mia fissità”. “Poi” – continua – “ho capito che non aveva senso questa mia reazione ed ho scritto Controcorrente, perché solo pensando controcorrente, hai speranza e si può cambiare il corso delle cose”. In fondo all’articolo potete leggere il testo del brano.

Testo e musica di Controcorrente sono di Adelasia Lazzari. Il brano è prodotto da Pietro Paroletti, che ne ha curato anche la registrazione e il mixaggio. Il singolo è accompagnato da un videoclip scritto e diretto da Iris Gentili e Erica Bellucci, già disponibile su YouTube.

Conosciamo meglio Adelasia

Con Controcorrente, Adelasia (classe 1995) prosegue il percorso artistico iniziato nel 2019 con la pubblicazione dei singoli Umido e Aliena. Figlia di artisti, nata a Lucca e romana d’adozione, si dedica dapprima allo studio della chitarra e poi inizia a scrivere le sue prime canzoni. La musica è lo strumento che Adelasia ha individuato per raccontare ciò che prova: la fine di un sentimento, un addio, la descrizione di un malessere. Sempre più incuriosita dalla scrittura, decide così di studiare canto.

Adelasia è tra i 150 semifinalisti del Primo Maggio Next 2020 (ne abbiamo parlato qui).

Per tutte le news, potete seguire Adelasia tramite la sua pagina Facebook e il suo profilo Instagram.

Controcorrente, il testo

Pensa diversamente,

non si confonde spesso con la gente, prova a mimetizzarsi in mezzo alle parole, in mezzo al mare in cui si lascia andare.

Si sente differente, e si nasconde dagli sguardi della gente, sarebbe meglio lasciarsi trasportare ma non sa come fare.

Ed è per questo che scrive sopra un muro “dove cazzo è il mio futuro”, non riesce ad immaginarlo ma ci vorrebbe andare.

Controcorrente.

Se in questa confusione le sue orecchie sono spente,

è perché è stanca di ascoltare,

di sentirsi solo dire “vivi il presente”, (Controcorrente), il futuro qui è assente.

Se in questa confusione le sue orecchie sono spente, è perché è stanca di ascoltare,

di sentirsi solo dire “vivi il presente”, (Controcorrente), il futuro qui è assente.

Pensa costantemente,

non si concede, rimane un po’ distante, e si spaventa se c’è l’alta marea, perché ha paura di essere portata via.

In testa ha tante idee, sono al sicuro da tutte le maree,

ma non ne parla perché la sua paura è che se ne vadano via.

Ed è per questo che scrive sopra un muro “dove cazzo è il mio futuro”, non riesce ad immaginarlo ma ci vorrebbe andare.

Controcorrente.

Se in questa confusione le sue orecchie sono spente,

è perché è stanca di ascoltare,

di sentirsi solo dire “vivi il presente”, (Controcorrente), il futuro qui è assente.

Se in questa confusione le sue orecchie sono spente, è perché è stanca di ascoltare,

di sentirsi solo dire “vivi il presente”, (Controcorrente), il futuro qui è assente.