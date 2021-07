Da Ada Worlwide nasce ADA Music Italy, divisione indipendente di Warner Music con a capo Davide D’Aquino

Ada Music Italy. Anche in Italia arriva Ada Music con alla guida Davide D’Aquino, tra i migliori A&R del settore musicale italiano al lavoro, fino a qualche mese fa, in Artist First (sua la scoperta di giovani artisti di successo come Emanuele Aloia e Matteo Romano, ma anche lavorazione di tanti artisti dell’indie italiano tra cui Gazzelle).

L’etichetta è parte di ADA Worldwide, la divisione indipendente di servizi per artisti e label di Warner Music Group. Con questo tassello (e l’apertura in Russia) continua l’espansione di Ada Music (acronimo di Alternative Distribution Alliance) che già si era espansa in Benelux (marzo 2020), America Latina, Portogallo e Spagna (luglio 2020), Asia (settembre 2020), Giappone (ottobre 2020) e Francia (dicembre 2020).

Ada Music Italy: le dichiarazioni

Ada Music Italy ha sede a Milano ed è guidata come dicevamo da Davide D’Aquino in qualità di Head of ADA Italy. D’Aquino supervisionerà l’A&R e lo sviluppo del business per il gruppo appena costituito. Nel suo curriculum oltre al ruolo di A&R di Artisti First anche esperienze nella distribuzione, la gestione e le pubbliche relazioni da Parole & Dintorni di Riccardo Vitanza alla RAI.

Al suo fianco un altro nome proveniente da Artist First, Riccardo Cresseri, che ricopre il ruolo di A&R e Marketing Manager. Il tutto ovviamente sotto la supervisione di Marco Alboni, Presidente e Amministratore Delegato di Warner Music Italia.

Kat Creidich, Presidente di ADA Worldwide, ha dichiarato:

“Sono emozionata di poter continuare l’espansione globale di Ada con il lancio in Russia e in Italia. Ci sono tante opportunità in queste nazioni, sono fiduciosa che i nostri servizi si distingueranno e sono entusiasta di offrire ad ancora più artisti ed etichette in tutto il mondo i vantaggi di una rete globale e di intelligence e networking locali.“

Il campo in cui Ada Music è tra le aziende leader nel mondo è quello della musica Indie.