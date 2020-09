Quali sono i brani che hanno brillato in questa "strana" estate? E quali invece hanno raccolto meno delle aspettative?.

E' uscito il nuovo singolo di Larocca I can’t breathe. Il videoclip, diretto dallo stesso cantautore pugliese, è in anteprima su All Music Italia.

Rocco Hunt e Ana Mena ancora in testa alla Top 20. Nella viral svetta" Djomb Remix" di Bosh feat. J-Ax e Fabri Fibra.

Sopra tutti i Seat Music Awards si sono distinti per gli ottimi risultati conseguiti.

Il singolo di GIULIA e Samuel Storm "Mon Amour" sbarca nel mercato francese. Ne abbiamo parlato con i due artisti in una videointervista.

Appello agli artisti noti per gli artisti emergenti. Tentar non nuoce...

Concerti 2021 e artisti emergenti. Questi sono i due argomenti di cui mi preme parlare oggi in questo editoriale. Di uno si è parlato molto, dell'altro per niente.In questi giorni ho realizzato un'intervista con Samantha Suriani uscita proprio oggi su Bellacanzone.it.Alla fine dell'intervista Samantha mi ha fatto una domanda diretta... "Come vedi il futuro della musica...