#Iosuonodacasa diventa #Acasaconvoi

L’iniziativa lanciata da Rockol e in seguito spalleggiata da All Music Italia, Onstage, Newsic, Frequenza italiana oltre a professionisti del giornalismo musicale come Paolo Giordano, Fabio Fiume, Giuseppe Candela, John Vignola, Paola Gallo e diversi altri, è stata presa in considerazione dalla nota agenzia di Booking, Management e gestione di eventi, Friends and Partners.

Friends and Partners, e questo va detto, è stato l’unica tra le tante taggate nei nostri appelli ad averci risposto (vedi qui) ed essersi messa in moto per realizzare qualcosa di quanto più simile alla nostra iniziativa. Nasce così #Acasaconvoi.

#Acasaconvoi

L’idea è quella di stilare un calendario delle dirette Instagram / Facebook degli artisti in modo da non sovrapporsi l’uno con l’altro e fornire alle persone costrette in casa un’offerta d’intrattenimento parallela alla televisione.

#Acasaconvoi sarà quindi anche musica, ma non solo…

Ogni artista farà più dirette e sceglierà che tipo di contenuto trasmettere. Una semplice chiaccherata, un’esibizione in acustico, un concerto solista, un tutorial, un reading, un chat doppia con un altro artista… insomma tanti momenti inediti e interessanti.

L’iniziativa è già partita ieri sera con Paola Turci e Alberto Urso e continuerà nei prossimi giorni.

Non ci sarà una raccolta fondi ufficiale ma gli artisti sensibilizzeranno i loro followers ad appoggiare quella, già di grande successo (oltre 3 milioni e mezzo raccolti), di Gofundme (la trovate qui) o altre che stanno loro personalmente a cuore.

Qui sotto trovate il calendario degli eventi che verrà aggiornato in maniera costante, tornate per questo spesso a visitare il nostro articolo. Tutti gli eventi saranno comunicati anche sul profilo social di Friends and Partners qui.

All Music Italia ci tiene a ringraziare Franco Zanetti di Rockol e Veronica Corno con tutta la squadra di promozione di Friends and Partners.

calendario

martedì 10 marzo ore 21 Paola Turci

martedì 10 marzo ore 22 Alberto Urso

mercoledì 11 marzo ore 12:12 Piero Pelù www.instagram.com/pieropelufficiale

mercoledì 11 marzo ore ore 20 Modà www.instagram.com/modaufficiale

mercoledì 11 marzo ore 21 Nek www.instagram.com/nekfilipponeviani

giovedì 12 marzo ore 16 Gianna Nannini www.instagram.com/officialnannini

giovedì 12 marzo ore 18 Gigi D’Alessio www.instagram.com/gigidalessioreal/ (anche su Facebook)

venerdì 13 marzo ore 18 Enrico Nigiotti www.instagram.com/enriconigiotti/

venerdì 13 marzo ore 21 Marco Masini www.instagram.com/marcomasini_official/

Calendario in aggiornamento…