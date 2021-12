Comunicazione, New Business e produzione di eventi... da tre professionisti del settore musicale nasce ABOUT

Dalle forze congiunte di tre professionisti del settore musicale, Jessica Gaibotti, Marco Gallorini e Andrea Marmorini, nasce ABOUT, una nuova realtà nel campo dell’intrattenimento che si occuperà di Comunicazione, New Business e produzione di eventi.

ABOUT S.r.l. è attiva dal 20 dicembre 2021 e, nel comunicato di lancio, mette subito in chiaro i tre punti cardine del proprio lavoro: passione, professionalità e uno sguardo sempre rivolto al futuro.

ABOUT. I fondatori

Jessica Gaibotti, professionista attiva da oltre 15 anni nel mondo della comunicazione prima all’interno di uno dei maggiori uffici stampa italiani, Parole & Dintorni, poi in responsabile ufficio promozione in EMI Music, Head of Promotion per gli artisti internazionali in Universal Music e Head of Promotion in Virgin Records/Universal Music.

Jessica è la responsabile del reparto comunicazione affiancata da un team di professionisti con cui condivide una visione a 360° del rapporto con i media e un approccio tailor-made ai progetti culturali (musica, cinema, editoria ecc..) e non solo.

Marco Gallorini, socio co-fondatore ed amministratore di Woodworm (società discografica, di management ed editoriale fondata nel 2011 ad Arezzo) e di 12Bars (società di produzione eventi) è il responsabile del reparto New Business, reparto che trova nell’incontro brand/artista brand/talent il suo punto fondante.

Andrea Marmorini, socio co-fondatore di Woodworm, è responsabile del reparto produzione di eventi.

Marco Gallorini e Andrea Marmorini portano in dote ad ABOUT l’esperienza maturata nel 2021 con Voodoo Comunicazione che entra a far parte da oggi della famiglia di About.

Il primo colpo della neonata agenzia? Jessica Gaibotti per ABOUT si occuperà della comunicazione relativa a Tiziano Ferro (coadiuvandosi con Antonella Luppoli).