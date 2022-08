50 anni dello "zio d'Italia", J-Ax! Le dieci canzoni da riascoltare...

Oggi è il compleanno di J-Ax… cinquant’anni!

Il rapper milanese ha raggiunto il mezzo secolo di vita e, come si può leggere nel suo feed di Instagram, ha deciso di passarlo con la sua famiglia e di ringraziare tutti quelli che gli hanno permesso di vivere la sua vita da artista.

Mi dicono che questo sia un compleanno importante.

Lo passerò a giocare con la crew che vedete nella foto.

Poi dopo averli messi a letto, andrò a suonare.

Ho tutto quello che mi serve. Una volta pensavo che essere felice fosse il risultato del vendicarsi dai torti subiti.

Oggi provo solo una grande gratitudine.

Sono grato alla mia famiglia, ai miei amici e a quel pezzo importante d’Italia che mi ha permesso di essere J.Ax per tutto questo tempo, parlo di voi.

Grazie davvero mother***kers.

…E LA TORTA A MEEEEE.

J.Ax

“Half a century living free and writing hard, and it ain’t stopping.”

Una carriera fatta di grandi successi e periodi bui seguiti da altri grandi successi per arrivare a quello che oggi conosciamo tutti, uno dei re dei tormentoni delle ultime estati italiane.

Ma chi c’era (ed era sufficientemente grande per ricordarselo e scegliere quale musica ascoltare nel Walkman) e si ricorda le estati degli anni ’90 quando risuonavano successi come Tranqi Funky e Domani, Maria Maria molti anni prima di Maria Salvador. Ma anche le rinascite, Intro su tutte, e i successi come Domani Smetto e Spirale Ovale, che fanno ancora ballare il parterre dei concerti di Ax… almeno quelli di noi che ancora per qualche anno ci riescono!

Ma tu li vedi J-Ax e colleghi

A farvi pogare ma con il treppiedi?

Li vedi dimmi li vedi

E anche i vecchietti fanno oh

A proposito.. J-Ax, ma il tour ce lo vuoi far fare tutto davvero con il treppiedi?

Intanto goditi questo giorno e BUON COMPLEANNO 50enne!

P.S. È stato strano vedere “J.Ax” scritto col puntino anziché con il “-” a cui ci hanno abituato i link e gli editor che usiamo per scrivere gli articoli…

