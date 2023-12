Laura Pausini: dalla “wallera alla pizzaiola” al duetto con don Piero (video)

Durante i concerti di Laura Pausini non è raro assistere a dei fuoriprogramma. Ed ecco che lo scorso martedì 26 dicembre al Palasele di Eboli, in provincia di Salerno, la cantante romagnola ha dato vita a un momento a dir poco esilarante che, al di là di tutto, testimonia la vicinanza e l’attenzione che Laura riserva da sempre al suo pubblico.

Ma veniamo al dunque. Da quanto abbiamo appreso da alcuni video pubblicati su TikTok, ad un certo punto la Pausini ha interrotto il concerto per chiedere ai fan presenti in platea: “Chi è che non mi sopporta?”. Poi, rivolgendosi direttamente allo spettatore che sembrava non gradire la sua esibizione, ha aggiunto: “Come ti chiami? Ciro? Non mi sopporti, Ciro? Ti ho fatto la wallera alla pizzaiola?”.

Ma cos’è la wallera alla pizzaiola? Si tratta di una frase dialettale, utilizzata in napoletano per indicare qualcuno o qualcosa di estremamente noioso. Nello specifico, “wallera” (o “uallera” o “guallera”) indica uno stadio avanzato dell’ernia, ovvero un vero e proprio collasso della sacca scrotale. La pizzaiola (o pizzaiuola) è invece un sugo tipico della tradizione gastronomica nostrana, che si prepara con pomodoro, olio, aglio e tanto origano.

Ma torniamo al concerto al Palasele di Eboli, perché Corrado, ovvero colui che ha trascinato Ciro allo show della Pausini, sui social ha scritto: “Alla fine il mio accompagnatore, quello della wallera alla pizzaiola, mi sta pregando di prendere altre date. Come diremmo qui, l’hai ‘abbabbiato’“.

Missione compiuta, dunque, per Laura, che ha così risposto al commento: “Evvai! Allora vi aspetto senza Wallera“.

Laura Pausini: dalla “wallera alla pizzaiola” a “Servo per Amore” feat don Piero

Venerdì 29 settembre, dopo aver visto un cartellone con su scritto “Dopo la Madonna e Gesù, Laura ci sei tu!“, la Pausini ha fatto salire sul palco del Palaflorio di Bari don Piero, esclamando: “Questo non mi è mai capitato, eh“.

Il sacerdote l’ha poi ringraziata per averlo accompagnato dall’inizio e lei, con un pizzico di ironia, gli ha prontamente risposto: “Anche tu in qualche modo, visto che io ho cominciato a cantare in chiesa“.

Insieme hanno poi cantato “Servo per Amore“, una delle canzoni di chiesa più amate da Laura, che ha infine chiesto a don Piero: “Quindi, mi dai la benedizione?“.