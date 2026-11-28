Matrimonio alle Maldive per Fred De Palma, che ha sposato Jori Delli. La coppia lo ha annunciato sabato 28 novembre con un post pubblicato insieme su Instagram: tre foto, le Maldive indicate come luogo e la frase “Mr. and Mrs. De Palma”. Venerdì 27 Jori Delli aveva scritto in un reel “Oggi mi sposo”.

Nelle immagini Fred De Palma e Jori Delli brindano su due lettini in riva al mare, con le mani alzate a mostrare gli anelli, e si baciano sotto un arco di fiori bianchi, tra i petali rossi sparsi sulla sabbia. In un altro scatto posano insieme e il bouquet è in mano a lui.

Gli auguri per il matrimonio di Fred De Palma, da Tony Effe a Takagi

Sotto il post sono arrivati gli auguri di molti colleghi. Boro Boro ha scritto “TANTI AUGURI FRATELLO” e Don Joe ha lasciato il suo “Auguri”, mentre Takagi ha commentato con un “HIT” e Tony Effe, Federica Abbate e Ketra hanno risposto con le emoji.

Chi è Jori Delli, la moglie di Fred De Palma

Jori Delli è una content creator che su Instagram conta 560mila follower e collabora con marchi di moda e bellezza. Nella biografia del profilo ha anche chiarito come va letto il suo nome: “Jori non ‘Giori'”.

La coppia aveva pubblicato un altro post condiviso il 4 dicembre 2025, con la scritta “X SEMPRE” e, tra le foto, il primo piano di una mano con l’anello al dito. Il 26 novembre Jori Delli ha poi pubblicato un reel con la frase “Last day you can call me miss”, l’ultimo giorno da signorina.

Fred De Palma nel 2026: numero 1 tra i singoli con La testa gira

Fred De Palma, all’anagrafe Federico Palana, è nato a Ceva il 3 novembre 1989 e ha 37 anni. È stato in gara a Sanremo 2024 con Il cielo non ci vuole e nel 2026 ha portato al numero 1 dei singoli FIMI La testa gira, con Anitta ed Emis Killa.

Il 4 settembre il cantante ha pubblicato Ragazzino, in cui si rivolge al bambino che è stato. Per capire che cosa raccontano i due brani ci sono il significato di La testa gira e il testo e significato di Ragazzino.

Foto da Instagram (@joridelli e @freddepalma), pubblicata per diritto di cronaca