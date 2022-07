Fedez canta La Coda del Diavolo: “La Ferragni rovina la mia performance” e Lazza ride (VIDEO)

Fedez al karaoke canta La Coda del Diavolo di Elodie e Rkomi… con Chiara Ferragni.

L’altra sera Fedez è stato al karaoke in compagnia di sua moglie Chiara Ferragni, delle sorelle (di Chiara) e dell’amico rapper Lazza.

Sui social ha condiviso la sua performance con la moglie sulle note de La Coda del Diavolo, la hit del 2021 di Elodie e Rkomi contenuta nell’edizione digitale dell’album Taxi Driver (leggi qui).

Nel video si vede Fedez che canta il brano utilizzando il microfono, mentre si sente la voce della Ferragni sovrastarlo con lui che le dà la colpa per la performance non propriamente perfetta.

In tutto ciò, accanto a loro, si intravede Lazza inizialmente impassibile… almeno fino all’arrivo del ritornello, il “pezzo forte” di Fedez che, a gran voce, urla:

Solo con te io sospiro tutta la notteeeee!!!

E Chiara che replica:

Mi sono presa un colpo!

E il rapper non ha molto gradito l’intervento vocale della moglie che, ricordiamo, è stata ospite qualche estate fa della hit di Baby K, Non mi basta mai, e ha inciso la sigla dei The Ferragnez (a proposito, dopo il grande successo arriverà prossimamente una seconda stagione) con Fedez confessando che uno dei suoi sogni è sempre stato quello di essere intonata per poter cantare.

Vi siete persi l’esibizione? Ecco il video estratto direttamente dalle Instagram Stories del rapper.

FEDEZ FEAT. CHIARA FERRAGNI – LA CODA DEL DIAVOLO live @karaoke

Cosa ne penseranno gli interpreti originali, Rkomi ed Elodie, della performance del loro illustre collega con moglie?