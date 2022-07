Clementino non può più guidare: ritirata la patente a Ischia

Clementino.

Come riporta l’Ansa, le Forze dell’Ordine avrebbero ritirato la patente a Clementino.

Il rapper e showman si trovata a Ischia per impegni lavorativi quando, dopo la serata, si sarebbe messo al volante di un’auto NCC (noleggio con conducente) per tornare in albergo con gli amici.

I requisiti per guidare un’auto NCC, però, non sono gli stessi di una normale autovettura.

Non abbiamo dubbi che Clementino abbia la Patente B da almeno 3 anni, abbia compiuto 21 anni (quest’anno ne fa 40!) e abbia assolto gli obblighi scolastici.

Siamo un po’ meno certi che abbia l’abilitazion KB e che sia al “bollettone” come conducente di servizi pubblici non di linea.

Alla fine Clementino (e i suoi amici) sarebbe toranto in albergo in taxi e senza patente in tasca…