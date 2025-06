La Mosca Tzè Tzè – L’estate 2025 è letteralmente… stupida

Le frasi stupide delle canzoni dell’estate 2025

Non ce ne siamo nemmeno accorti, eppure l’estate 2025 è già entrata negli annali come la stagione più citrulla del decennio. O forse – diciamolo – semplicemente stupida.

Perché? Perché sembra che i cantanti italiani si siano messi d’accordo, come quando a 15 anni ci si chiamava per vestirsi uguali alla migliore amica. Solo che questa volta il dress code non è una camicetta a fiori, ma il titolo dei brani: stupido. O stupida. O entrambi, se siete Benji & Fede.

Si comincia con Alessandra Amoroso e le sue Cose stupide (radio date 4 aprile), si passa per le Scelte stupide di Fedez e Clara (2 maggio) e per Stupido di Gazzelle (9 maggio). Pensavamo bastasse. E invece no: sono arrivati anche Boomdabash e Loredana Bertè con Una stupida scusa (16 maggio), fino al gran finale del 30 maggio con Benji & Fede e Stupido Me, Stupida Te. Due stupidi al prezzo di uno? No: due per titolo.

A questo punto la domanda è: cosa dicono davvero queste canzoni? La Mosca Tzè Tzè ha letto i testi. E ha preso appunti. E anche un antidolorifico.