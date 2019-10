X Factor 2019: tutto pronto per i Live – Videointerviste ai protagonisti

E’ proprio il caso di dire che si scaldano i motori per i live della nuova edizione di X Factor.

Il riferimento motoristico è d’obbligo in quanto per questa edizione si è scelto di spostare la produzione a Monza nel nuovissimo X Factor Dome (Qui il nostro articolo).

Nella nuova casa del talent si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della nuova fase di X Factor. Il primo a prendere la parola è il Direttore Artistico Simone Ferrari.

“Benvenuti nella nuova casa di X Factor. Anche quest’anno sarà uno show bellissimo, audace e traccerà la linea di ciò che vedremo nel futuro.

Sono grato di poter lavorare squadra cosi anche perchè le performance che si fanno a X Factor possono essere reliazzate solo qui. In Italia non esiste un programma cosi. Crescono i ragazzi e cresce X Factor, ogni anno. Si tratta, infatti, della più bella celebrazione della musica in TV.”