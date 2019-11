E’ uscito il nuovo album di Zucchero DOC, l’ennesimo di una carriera ricca di soddisfazioni.

Anche questa volta colui che un tempo veniva considerato semplicemente come un bluesman è riuscito a stupire proponendo un disco molto differente rispetto al precedente Black Cat, ma che ha una forza dirompente (Qui il resoconto della conferenza stampa di presentazione).

Un vero e proprio incontro generazionale tra diversi musicisti e producer che si sono messi a disposizione del cantautore per creare un mix dove quello che spicca innanzitutto è il sapiente utilizzo dell’elettronica, che offre un effetto sorprendente.

Rispetto al passato si nota un minore ricorso ai fiati, ma anche un mix creativo che sfocia in influenze che spaziano tra il pop, il rock, il blues e il gospel, senza mai perdere di vista quelle tradizioni italiche legate alla melodia.

Un concentrato di musica prodotta da Don Was e Zucchero con Max Marcolini. DOC è nato a Pontremoli e registrato tra Los Angeles e San Francisco.

Sugar è l’autore di quasi tutti i brani, anche se spiccano le collaborazioni con Francesco De Gregori, Davide Van De Sfroos, Pasquale Panella e Daniel Vuletic, Rag’n’Bone Man, Steve Robson, Martin Brammer, Eg White, Mo Jamil Adeniran e Frida Sundemo.

VIDEOINTERVISTA A ZUCCHERO

A margine della presentazione abbiamo incontrato l’artista per parlare di DOC e anche in generale del panorama musicale attuale…

DOC – TRACKLIST

Ecco la tracklist del nuovo album di Zucchero con l’indicazione di tutti i produttori brano per brano (Qui il nostro articolo con gli autori dei singoli pezzi).

1. Spirito nel buio (Don Was, Zucchero, Nicolas Rebscher con Max Marcolini)

2. Soul Mama (Don Was, Zucchero, Nicolas Rebscher con Max Marcolini)

3. Cose che già sai feat. Frida Sundemo (Don Was, Zucchero, Joel Humlén con Max Marcolini)

4. Testa o Croce (Don Was, Zucchero, Ian Brendon Scott, Mark Jackson con Max Marcolini)

5. Freedom (Don Was, Zucchero, Steve Robson, Nicolas Rebscher con Max Marcolini)

6. Vittime del Cool (Don Was, Zucchero, Nicolas Rebscher con Max Marcolini)

7. Sarebbe questo il mondo (Don Was, Zucchero con Max Marcolini)

8. La canzone che se ne va (Don Was, Zucchero, Nicolas Rebscher con Max Marcolini)

9. Badaboom (Bel Paese) (Don Was, Zucchero, Nicolas Rebscher con Max Marcolini)

10. Tempo al tempo (Don Was, Zucchero con Max Marcolini)

11. Nella tempesta (Don Was, Zucchero i con Max Marcolini)

12. My Freedom (Don Was, Zucchero, Steve Robson, Nicolas Rebscher con Max Marcolini)

13. Someday (Don Was, Zucchero, Nicolas Rebscher con Max Marcolini)

14. Don’t let it be gone feat. Frida Sundemo (Don Was, Zucchero, Joel Humlén con Max Marcolini)

ZUCCHERO IN TOUR

A partire da aprile 2020 DOC verrà presentato dal vivo in tutto il mondo partendo dall’Australia per arrivare nel nostro Paese il prossimo settembre all’Arena di Verona. Aspettando il 2021, anno in cui Zucchero si concentrerà maggiormente sull’Italia.

Queste il calendario provvisorio del tour mondiale di Sugar:

Aprile – Byron Bay Bluesfest (il Festival Si Terrà Dal 9 Al 13 Aprile) – Byron Bay (Australia)

6 Giugno – Royal Concert Hall – Glasgow (Regno Unito)

7 Giugno – Bridgewater Hall – Manchester (Regno Unito)

10 e 11 Giugno – Royal Albert Hall – Londra (Regno Unito)

22 Settembre – Arena Di Verona

23 Settembre – Arena Di Verona

24 Settembre – Arena Di Verona – NUOVA DATA

25 Settembre – Arena Di Verona

26 Settembre – Arena Di Verona

27 Settembre – Arena Di Verona

29 Settembre – Arena Di Verona

30 Settembre – Arena Di Verona

1 Ottobre – Arena Di Verona – NUOVA DATA

2 Ottobre – Arena Di Verona

3 Ottobre – Arena Di Verona

4 Ottobre – Arena Di Verona

31 Ottobre – Olympiahalle – Innsbruck (Austria)

1 Novembre – Stadthalle – Graz (Austria)

3 Novembre – Arena Stozice – Lubiana (Slovenia)

4 Novembre – Stadthalle – Vienna (Austria)

6 Novembre – Rockhal – Lussemburgo

7 Novembre – Amphitheatre – Lione (Francia)

8 Novembre – Forest National – Bruxelles (Belgio)

10 Novembre – Vendespace – La Roche-Sur-Yon (Francia)

11 Novembre – Arkea Arena – Bordeaux (Francia)

14 Novembre – Le Dôme – Marsiglia (Francia)

15 Novembre – Palais Nikaia – Nizza (Francia)

17 Novembre – Accorhotels Arena – Parigi (Francia)

19 Novembre – Arena – Lipsia (Germania)

20 Novembre – Barclaycard Arena – Amburgo (Germania)

21 Novembre – Mercedes-Benz-Arena – Berlino (Germania)

24 Novembre – Schleyerhalle – Stoccarda (Germania)

25 Novembre – Olympiahalle – Monaco Di Baviera (Germania)

27 Novembre – Festhalle – Francoforte Sul Meno (Germania)

28 Novembre – Iss Dome – Düsseldorf (Germania)

29 Novembre – Ziggo Dome – Amsterdam (Paesi Bassi)

1 Dicembre – Zénith Arena – Lilla (Francia)

2 Dicembre – Emsland Arena – Lingen (Germania)

5 dicembre – Hallenstadion – Zurigo (Svizzera)

Foto di Robert Ascroft