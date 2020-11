E’ uscito il 6 novembre l’album di debutto di Young Signorino Calmo, che arriva dopo il singolo estivo Mon Amour che ha idealmente inaugurato una nuova fase artistica.

Calmo è un disco musicalmente sorprendente, in cui è chiara un’idea artistica precisa, un passo deciso verso un rap più cantautorale e conscious, un stile inedito in Italia denominato cloud.

Young Signorino si è fatto conoscere per brani controversi, in cui ha stupito il pubblico e fatto storcere il naso a molti con una sorta di rap game. Un linguaggio trap ridotto all’osso, brani imprevedibili, scarni e dall’effetto incredibilmente magnetico e melodie ipnotiche con flussi di parole mai privi di un loro peso. Un approccio controverso, che ha, però, colpito artisti come Dolcenera e Vinicio Capossela, capaci di apprezzare la sua musica.

“L’album CALMO è il mio primo album in assoluto. Ho aspettato molto prima di compiere questo passo, perché sentivo la necessità di sperimentare e osare, prima di definire una mia identità artistica. CALMO è il prodotto di una mia maturazione personale e musicale, un album molto autobiografico, che raccoglie la mie esperienze, il mio passato e presente, gli eventi che mi hanno formato e soprattutto le mie emozioni. È un album in cui è facile rispecchiarsi, perché parla di vita. Le sonorità sono morbide, eteree e delicate, tipiche del genere ‘cloud’, che rispecchiano il mood dei testi e delle tematiche.

Il titolo CALMO, che è anche un pezzo dell’album, è sia un mantra, una parola che mi ripeto spesso quando ho i periodi ‘no’ e quando sento che le cose non vanno come vorrei, sia come ho deciso di vivere: CALMO.”

Queste le parole di Young Signorino per descrivere il nuovo progetto musicale, un album motivazionale che ha tutte le carte in regola per colpire chi guarda il giovane con pregiudizio.

Ecco la tracklist.

1 – Fumo e Fuggo

2 – Fils De Pute

3 – Lacrime

4 – La Via

5 – Calmp

6 – Mon Amour

7 – La Luna mi Guarda

8 – Jet

9 – 22 settembre 7AM

10 – 22 settembre 7PM

VIDEOINTERVISTA A YOUNG SIGNORINO CALMO

Abbiamo contattato Young Signorino via Skype per una videointervista di presentazione di Calmo.