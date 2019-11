Wrongonyou videointervista.

L’esordio in italiano di un artista che ha sempre cantato in lingua inglese spesso rischia di non sortire l’effetto sperato. Non sono poi così tanti gli esempi di chi ha provato a cimentarsi con la propria lingua madre dopo un percorso contraddistinto dal canto e dalla composizione utilizzando altri idiomi.

Per Wrongonyou, invece, il passaggio sembra naturale. Già il singolo Mi Sbaglio da un po’ (Ne abbiamo parlato Qui) aveva fatto capire che l’italiano avrebbe costituito per l’artista un valore aggiunto e ora l’album Milano Parla Piano (Carosello Records) ne è la conferma.

E’ pur vero che la produzione di Katoo e il lavoro con Zibba sono punti di partenza non trascurabili, ma allo stesso tempo ciò che colpisce è l’intensità di un album reale, sincero, scritto, suonato e interpretato alla vecchia maniera.

Milano Parla Piano è un concept che non è un concept. Un racconto di un’altalena di emozioni, uno scivolo, una scalata di sensazioni raccontate con maestria da un artista che ha tanto da raccontare e che racchiude in sé diverse anime.

“Ho iniziato a sentire la mia voce in italiani cantanto alcune cover. Ho scritto il primo testo in italiano con Andrea Bonomo. In un anno ho scritto circa 30 o 40 canzoni. Milano Parla Piano è solo un primo passo, perché molti dei brani che ho composto vorrei inserirli in un nuovo disco. Inizialmente esprimermi nella mia lingua risultava più difficile, ma ora mi viene naturale.”

Queste le parole di Wrongonyou pronunciate durante una breve chiacchierata di presentazione riservata alla stampa.

VIDEOINTERVISTA A WRONGONYOU

WRONGONYOU LIVE

La musica di Wrongonyou trova la propria collocazione più naturale sul palco. Lì le sue sensazioni arrivano dirette all’ascoltatore. Senza filtri, senza freni, senza inganni o artifici.

Nella sua carriera ha aperto concerti di numerosi artisti italiani e internazionali, come Niccolò Fabi, Daniele Silvestri, Levante, i The Lumineers e James Blake.

Spesso si è esibito con la sua musica anche all’estero, come per esempio In Francia, Olanda, Spagna e in Texas.

Wrongonyou partirà il 20 novembre con un tour prodotto da Humble Agency. Queste le prime date annunciate:

20 novembre 2019| Bologna @ Locomotiv Club

22 novembre 2019 | Cosenza @ Mood

29 novembre 2019 | Firenze @ Viper Theatre

30 novembre 2019 | Torino @ sPAZIO211

7 dicembre 2019 | Bari @ Officina Degli Esordi

13 dicembre 2019 | Treviso @ @New Age Club

14 dicembre 2019 | Nonantola (MO) @ Vox Club

13 febbraio 2020 | Milano @ Santeria Toscana 31

29 febbraio 2020 | Roma @ Largo Venue

