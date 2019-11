Uscirà il 22 novembre in tutto il mondo Accetto Miracoli, il nuovo album di Tiziano Ferro (Virgin Records – Universal Music Italia) prodotto da Timbaland e che contiene 12 tracce.

44 minuti in cui si possono notare tutte le sfumature di una nuova forma compositiva di Tiziano, dettata da un nuovo step verso serenità e felicità; sentimenti nati da una nuova vita che il cantautore di Latina sta vivendo raccogliendone ogni aspetto.

In Accetto Miracoli ci sono 9 brani prodotti da Timbaland, 1 dallo stesso Tiziano e 2 da Davide Tagliapietra.

L’album è stato presentato a Milano al Museo del Novecento alla presenza anche dell’Assessore alla Cultura del Comune Filippo Del Corno e di Luca De Gennaro, Direttore Artistico della terza edizione della Milano Music Week (Qui il programma completo).

Questo un estratto delle parole di Tiziano Ferro:

“Accetto Miracoli… Ci siamo arrivati e sembra incredibile! Mi sembra di vivere il giorno dell’uscita di 111! Nel maggio dello scorso anno ho iniziato un percorso che ha cambiato tutto. La mia vita è del tutto diversa rispetto al 2016. Ho iniziato a vivere in un posto nuovo, che inizialmente non amavo. Musicalmente mi sono rimesso in gioco uscendo da una confort zone che mi ero creato. Con Timbaland inizialmente ho avuto paura e questa sensazione è stata importante dal punto di vista creativo. Io e lui abbiamo fatto musica! Lui si è messo a disposizione di un lavoro diverso da quelli che aveva fatto. Timbaland ha fatto un grande passò verso di me. Con questo lavoro ho capito che la musica mi diverte ancora. Accetto Miracoli è un disco nato da una crisi creativa, ma rappresenta ‘inizio di una nuova stagione. Il passato lo conosci e il futuro no. È cambiato il mio atteggiamento nei confronti del presente. Nella vita mi sono sempre sentito un outsider. Ho sempre avvertito questo senso di inadeguatezza. La musica mi ha permesso di parlare attraverso le canzoni. Mi sentivo inadeguato e mi ci sono sempre sentito. Ma a 40 anni ho iniziato ad accogliere ogni cosa come parte di un copione che prima o poi troverà un senso. Meryl Streep diceva: ‘Fai arte del tuo cuore spezzato.’ Negli anni ho imparato a non rispondere alle offese e ad abbracciare la verità.”

Uno dei brani che colpisce per originalità e che la prossima estate sarà una hit è Balla per me in duetto con Jovanotti:

“Devo ringraziarlo perché ieri ha scritto un lungo post raccontando di me cose bellissime. Jovanotti è stato il mio primo idolo. Avevo il diario, astuccio… Quando avevo 8 o 9 anni mi sono vestito da Jovanotti a Carnevale! Lui ha accompagnato tutte le fasi della mia vita. L’ho conosciuto nel 2005 a New York e per me è stato un sogno. Non si tratta di un featuring, ma è un duetto. Sembra che la canzone l’abbia scritta lui!”

Tiziano Ferro ha voluto dire la sua sulla questione legata allo streaming e alla attuale situazione della discografia.

“La discografia è in crisi, è vero. Oggi non si vendono più i dischi di una volta. Con il primo disco ho venduto 300’000 copie, ma facevo fatica a riempire i club. Oggi è diverso. Per la prima volta sono confuso. Lo streaming è un gadget importante, ma non è la risposta ai problemi che ci sono oggi. Il mondo dello streaming mi diverte, ma non esistono solo trap e reggaeton. Questo tipo di mercato rappresenta solo una parte di pubblico. Non ci fa capire realmente le tendenze della musica attuale. Il live è l’unico termometro. Ultimo ne è un esempio.”

Verso fine conferenza c’è spazio anche per una risposta piccata riguardo bullismo e omofobia, nella quale in molti hanno colto un riferimento a Fedez (Qui il nostro articolo).

VIDEOINTERVISTA A TIZIANO FERRO

A margine della conferenza stampa abbiamo incontrato Tiziano Ferro. Ecco la nostra videointervista:

TIZIANO FERRO – ACCETTO MIRACOLI

Accetto Miracoli uscirà su CD, vinile (anche in una speciale tiratura in vinile rosso) e in formato digitale. Il CD e il vinile contengono 12 brani. solo nel formato digitale si aggiungono 2 bonus-track: Accetto Miracoli e In Mezzo A Questo Inverno arrangiate curato dal produttore latino Reyes Copello.

Dal 29 novembre sarà disponibile anche la versione spagnola dell’album, Acepto Milagros, che include un duetto sulla title-track fra Tiziano e la popstar iberica Ana Guerra, brano uscito come singolo il 18 ottobre scorso e che ha toccato la vetta delle classifiche dei singoli digitali in Spagna, Francia, Benelux.

TZN 2020

Tra maggio, giugno e luglio 2020 Tiziano Ferro festeggerà i propri 40 anni con una serie di concerti negli stadi per i quali già sono stati venduti 180’000 biglietti. A partire dal prossimo novembre prenderà il via, invece, una tournée europea.

30 Maggio Lignano Stadio G. Teghil

5 Giugno Milano Stadio San Siro

6 Giugno Milano Stadio San Siro

11 Giugno Torino Stadio Olimpico

14 Giugno Padova Stadio Euganeo

17 Giugno Firenze Stadio Franchi

20 Giugno Ancona Stadio Del Conero

24 Giugno Napoli Stadio San Paolo

27 Giugno Messina Stadio San Filippo

3 Luglio Bari Stadio San Nicola

7 Luglio Modena Stadio Braglia

11 Luglio Cagliari Fiera

15 Luglio Roma Stadio Olimpico

11 Novembre Bruxelles Forest National

14 Novembre Zurigo Samsung Hall

30 Novembre Francoforte Alte Oper

2 Dicembre Londra Eventim Apollo Hammersmith

5 Dicembre Lussemburgo Rock Hall

6 Dicembre Parigi Trianon

8 Dicembre Monaco Philarmonie

11 Dicembre Losanna Salle Metropole

13 Dicembre Barcellona Auditorium Forum

14 Dicembre Madrid Ifema Palacio Municipal

Radio 101 è la radio ufficiale del tour.

Foto di Giovanni Gastel