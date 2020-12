E’ uscito per Sony Music il nuovo singolo di Sofia Tornambene Solo (ne abbiamo parlato Qui). La vincitrice di X Factor 2019 nel brano pubblicato la scorsa settimana mette in risalto nuovi aspetti della sua personalità artistica.

Dalla sua vittoria nel talent di Sky è passato poi solo un anno. Un periodo lungo e strano in cui la giovane cantautrice non ha mai smesso di studiare, pensare e di perfezionarsi.

“È da un po’ che ho la testa altrove, è stato un anno di cambiamenti per tutto il mondo.

Io non mi sono mai fermata, ho viaggiato attraverso il tempo e lo spazio per portarvi un pezzetto di cielo.”

Questo il messaggio postato da Sofia sui social in occasione del lancio del nuovo brano, prodotto da Maestro.

Solo è accompagnato da un videoclip prodotto da Anno 3000 e diretto da Sheffo.

VIDEOINTERVISTA A SOFIA TORNAMBENE SOLO

Solo arriva dopo un 2020 in cui Sofia ha pubblicato dapprima il brano Ruota Panoramica e poi la trilogia di pezzi acustici raccolti sotto il nome di RCA Studio Sessions, ovvero Tra l’Asfalto e le Nuvole, Finali Imprevisti e Fiori Viola.

Abbiamo contattato Sofia Tornambene via Zoom per una videointervista di presentazione del nuovo singolo. Una chiacchierata a 360 gradi in cui si è parlato di tutto, da X Factor ai progetti per il 2021.