Sono passate ormai un paio di settimane dall’uscita di Ovunque (Cello Label – Edizioni Curci), il nuovo singolo di Simone Tomassini (Qui il nostro articolo), che ha segnato il ritorno del cantautore dopo un periodo di silenzio interrotto da alcuni appuntamenti live e dalla collaborazione con l’amico Paolo Meneguzzi.

Ovunque è un singolo in cui Simone persegue nuovamente una strada che porta alla felicità. Una sensazione di ritrovata serenità personale e musicale che si può notare anche nell’atteggiamento del cantautore, più tranquillo e meno arrabbiato, ma che non tradisce mai sé stesso.

Il brano è accompagnato da un videoclip realizzato dal regista Fabio Romanò e che vede protagonisti gli attori Damiano Morisoli e Valeria Spagnuolo.

Quello di Simone è un percorso musicale iniziato ormai più di 15 anni fa con un Festival di Sanremo vissuto in prima linea, al quale sono seguiti numerosi singoli di successo, la partecipazione a Music Farm e le aperture ai concerti negli stadi di Vasco Rossi.

Una carriera vissuta per anni al top e che ora Simone vuole riaprire con una nuova fase più serena e determinata, sempre all’insegna della sincerità.

VIDEOINTERVISTA A SIMONE TOMASSINI

Abbiamo incontrato Simone Tomassini a Carugate (Mi) al termine della prima presentazione live del nuovo singolo Ovunque. Da questa occasione è nata un’intervista in cui il cantautore ripercorre la sua carriera descrivendo anche le sensazioni che contraddistinguono questa nuova fase personale e artistica.

Simone Tomassini sta preparando il ritorno in grande stile, senza tralasciare nessun aspetto.

L’artista sarà ospite di Radio Pianeta, la storica emittente bergamasca, in occasione dei festeggiamenti per il 40° compleanno che si terranno sabato 26 ottobre. Simone si esibirà in uno showcase di una quarantina di minuti. Oltre a lui saliranno sul palco della Sala Teatro Giovanni XXIII di Cividate al Piano (Bg) anche L’Aura e Sagi Rei.

Foto dai Social di Simone Tomassini