Una delle novità più brillanti e interessanti che ha preso il volo dall’estate e per ora ha conquistato il disco di platino è Chiasso, il brano di Random prodotto da Zenit.

Un progetto musicalmente innovativo che ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori dopo aver conquistato il pubblico grazie a Spotify. Random e Zenit sono stati ospiti nello stand TIMMUSIC della Milan Games Week (ne abbiamo parlato Qui) e noi di All Music Italia li abbiamo incontrati per una videointervista dove non sono mancati diversi spunti interessanti.

Random ha un passato legato al freestyle (Qui il nostro articolo sulla sua storia musicale), mentre Zenit ha lavorato su progetti differenti nel corso del tempo. L’incontro tra i due ha generato un mix esplosivo.

Il producer ha immediatamente intuito le potenzialità di Random e da lì è nata una collaborazione dalla quale sono nati i singoli Chiasso e Rossetto (Qui il nostro articolo) e altri brani che conosceremo presto.

Dalla loro un’attitudine a non essere mai scontati, ma soprattutto una capacità di stupire in bilico tra generi musicali diversi e un approccio tipico di chi semplicemente ama la musica e non le etichette.

VIDEOINTERVISTA A RANDOM E ZENIT

Random e Zenit si sono esibiti alla Milan Games Week in uno spazio dedicato alla musica e hanno letteralmente fatto impazzire il pubblico con il loro stile unico.

Li abbiamo incontrati poco prima della loro esibizione sul palco e realizzato una videointervista.

Random ha recentemente postato sui social una foto che lo ritrae con Stash dei The Kolors (che hanno appena annunciato, invece, l’arrivo del singolo Los Angeles con Gué Pequeno, Qui l’articolo). Che sia il segnale di una nuova collaborazione che sta per nascere?

Ciò che è certo è che ascoltando Chiasso e Rossetto siamo certi di trovarci di fronte a una interessante forma musicale che ha già conquistato il pubblico partendo dal web. E il futuro è ancora tutto da scrivere.

Foto dai Social di Random e Zenit