Il Festival di Sanremo giunge al termine. Rancore, che in molti avevano designato come uno dei favoriti per la vittoria finale, difficilmente riuscirà nell’impresa di agguantare il podio, ma è riuscito a colpire pubblico e critica con Eden.

Il brano, caratterizzato dal continuo dialogo tra le sonorità di Dardust e il testo ermetico e significativo di Rancore, sta ottenendo ottimi riscontri di streaming e in radio.

L’artista sta ottenendo sempre più una considerazione mainstream pur senza snaturare una scrittura diretta e riconoscibile (Qui il resoconto della conferenza stampa).

“A volte un viaggio ti porta al punto di partenza.

Ho sognato una mela che si stacca dall’albero e, rotolando, ripercorre la storia dell’umanità.

Come in principio, anche oggi l’uomo si trova alle prese con una scelta che potrebbe cambiarne il futuro.

A volte un viaggio ti porta al punto di partenza.”

Queste le parole che Rancore ha affidato ai social per spiegare Eden.

VIDEOINTERVISTA A RANCORE

Abbiamo incontrato Rancore a Sanremo a poche ore dalla finale. Ecco la nostra videointervista.