Fa il suo esordio al Festival di Sanremo 2020 Piero Pelù. Il rocker festeggerà sul palco dell’Ariston 40 anni di carriera presentando in gara il brano Gigante scritto insieme a Luca Chiaravalli.

Il brano sarà inserito nell’album Pugili Fragili in uscita il 21 febbraio (Ne abbiamo parlato Qui). A luglio, invece, partirà da Marostica il tour estivo.

Durante la serata dedicata alle cover, Piero Pelù renderà omaggio a uno dei precursori del rock’n’roll made in Italy, ovvero Little Tony. C’è molta curiosità per la sua versione di Cuore Matto.

Mercoledì 5 febbraio dalle 10.45 Piero Pelù sarà il protagonista della seconda tappa del Clean Beach Tour, un progetto nato in collaborazione con Legambiente per ripulire le spiagge dalla plastica. Per l’occasione saranno coinvolti anche i ragazzi delle scuole di Sanremo e dintorni.

VIDEOINTERVISTA A PIERO PELÙ