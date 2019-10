In Copertina

Alberto Urso: i live, il nuovo album, Ermal Meta, Giordana e il Festival di Sanremo

Il nuovo album si intitolerà Il "Sole a Est" ed arriverà nei negozi, fisici e digitali, a novembre.

Sanremo giovani 2019. Sarà Marco Liorni ad ospitare le nuove proposte prima della finale

I giovani del Festival prima del gran finale di Dicembre in prima serata su Rai 1 saranno ospitati da "Italia sì".

Area Sanremo 2019 è rivoluzione: il voto palese nella fase finale diventa realtà

Dopo l'iscrizione completamente gratuita Livio Emanueli introduce ad Area Sanremo una novità da noi caldeggiata da diverso tempo... il voto palese.

Anteprima Video: "3, 2, 1”, il nuovo singolo di Francesca Miola scritto... in treno!

Anteprima del videoclip di "3, 2, 1”, il nuovo singolo di Francesca Miola scritto insieme a Zibba, Marco Rettani e Giulia Pratelli.

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 4 ottobre

Nel radio date del 4 ottobre arrivano i nuovi singoli di Marco Mengoni, Ultimo, The Kolors, Gazzelle, Zucchero, Paolo Vallesi e tanti altri.

NDG dopo il successo di "Panamera" firma un contratto con Sugar Music

Oltre 13 milioni di stream e il disco d'oro per la Hit del giovane rapper che ha attirato l'attenzione di tutte le discografiche.

Sanremo 2020 La commissione si occuperà solo dei giovani. Per i big la scelta sarà del Direttore artistico Amadeus

Al contrario di quanto affermato da una nota AdnKronos ieri la commissione artistica del Festival si occuperà solo della scelta dei giovani. L'incarico per i big totalmente in mano al Direttore artistico.

Mina e Ivano Fossati. La tigre di Cremona dopo Celentano sceglie Fossati. Arriva a novembre il disco

Undici canzoni inedite scritta da Fossati e cantate in duo nell'album che unisce due eccellenze della musica italiana.

All Music Italia nominato ai Macchianera Awards, i premi della rete, come Miglior sito musicale. Ecco la scheda per votare!

Per il nostro sito è la quinta nomination in cinque anni di vita. Al via le votazioni dell'edizione 2019.

Le pagelle del critico musicale, Fabio Fiume, ai nuovi singoli in uscita

ALBUM ITALIANI IN USCITA NEL 2019

Ecco tutti i dischi in arrivo nei prossimi mesi

Videointervista a Paolo Jannacci: “L'eterogeneità... Questo sono il vero io!”

"Canterò" è il titolo dell'album di Paolo Jannacci, figlio del grande Enzo ed eclettico musicista con una formazione legata al jazz. 10 tracce tra cui spiccano collaborazioni importanti.

Mediterranean Stars Festival: a Malta tutto pronto per il grande evento (Videointerviste)

Videointerviste a Francesco Gabbani, Gigi D'Alessio e alla coppia Raf - Umberto Tozzi, direttamente da Malta, dove è tutto pronto per il Mediterranean Stars Festival - Radio Italia Live.

Videointervista a Random e Zenit. Dalla super hit "Chiasso" al nuovo singolo "Rossetto"

Random e il suo producer Zenit si raccontano.Dal freestyle al successo di "Chiasso" e "Rossetto", un futuro ancora tutto da definire e scrivere.

Videointervista ai Modà: "Testa o croce non esiste, se decide il cuore!"

Il 4 ottobre uscirà "Testa o Croce", il nuovo album dei Modà che arriverà a 4 anni di distanza da "Passione Maledetta". Un album sincero e positivo, dove si può cogliere la nuova essenza della band.

Area Sanremo 2019: presentata la Commissione della nuova edizione. Video intervista a Livio Emanueli, nuovo presidente delle Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo

Lo scorso anno, a nostro avviso, è stato un mezzo disastro. Quest'anno Area Sanremo è stata completamente (o quasi) rinnovata. E noi abbiamo fatto le domande, anche quelle più scomode.

Videointervista ad Aiello: “Ho aspettato tanto questo momento, ma non pensavo arrivasse così”

Videointervista di presentazione di Ex Voto, l'album d'esordio del cantautore Aiello, che ha recentemente ottenuto il primo disco d'oro della sua carriera con il singolo "Arsenico".

Buon compleanno Mimì 2019 - Parate di stelle per l'omaggio di Mia Martini. Ecco tutte le video interviste al cast

Rita Pavone, Syria, Pierdavide Carone & Dear Jack, Michele Placido, Valerio Scanu. Quattordici video interviste ai protagonisti di Buon compleanno Mimì 2019.

L'editoriale del direttore

di Massimiliano Longo

Concorsi musicali, segnalazioni e presunte irregolarità. La linea editoriale di All Music Italia a tutela degli emergenti

Concorsi musicali, segnalazioni e presunte irregolarità.Chi segue questo sito sa bene che All Music Italia e il sottoscritto hanno sempre cercato, nel limite del possibile e delle nostre risorse, di valorizzare la musica emergente e di tutelare i giovani artisti.Uno dei campi su cui ci siamo mossi maggiormente in questi anni è sicuramente quello dei...

Franck Armocida: la storia vera di un padre allontanato dal figlio trova giustizia in un canzone, "Io sono tuo padre" (Testo e video)

La dura storia di un padre e di un figlio allontanati con l'inganno dagli assistenti sociali diventa racconti in musica grazie al cantautore.

Frah Quintale torna con il singolo "Farmacia" ( Testo e audio)

Nuovo singolo inedito per il cantautore un po' indie, un po' rap dopo il successo del disco d'esordio.

Le Vibrazioni: “Così Sbagliato” (feat. Skin) nella colonna sonora del film “Drive Me Home”

In attesa dell'avvio del tour teatrale prevista per novembre, il brano de Le Vibrazioni con Skin "Così Sbagliato" è stato scelto per accompagnare i titoli di coda del film “Drive Me Home”.

Alex Palmieri: un concentrato di r'n'b, trap e dubstep nel nuovo singolo Fake News

In attesa dell'album in arrivo nel 2020 Alex Palmieri lancia questo nuovo singolo stravolgendo completamente il suo sound.

Certificazioni FIMI - Settimana 40: Lucio Battisti, Gemitaiz & MadMan, Pinguini Tattici Nucleari, Ultimo e J-Ax con Fedez

Con lo sbarco nello streaming Battisti conquista un platino. Oro per l'album di Gemitaiz & MadMan.

Classifica Spotify settimana 40: sul podio "Pookie", Fred De Palma e Random.

Settimana di calma nello streaming. Rap e Trap continuano a dominare la classifica. Nel Pop buon riscontro per Tommaso Paradiso.

Giordana Angi live all'Alcatraz. Sold out per la cantautrice che canta le sfumature del dolore ma anche la rinascita

In scaletta i brani del suo primo album e anticipazioni del nuovo disco ma non solo.

Gianna Da Stadio! A maggio 2020 la Nannini regina dello Stadio Franchi di Firenze

Si svolgerà il prossimo mese di maggio Gianna Da Stadio!, il concerto evento con protagonista la storia musicale di Gianna Nannini dalle prime hit al nuovo album "La Differenza".

MalaFede Trio: un esempio di equilibrio d'avanguardia tra jazz, nu soul e virtuoisismi

Il MalaFede Trio è una delle realtà italiane più apprezzate all'estero, grazie a una forma musicale contaminata che li ha portati nei jazz festival di tutta Europa.

Luca Dirisio: in pre-order “Bouganville”, il nuovo atteso album

L'essere umano con i suoi pregi, difetti, speranze e desideri. Questo il contenuto delle dieci tracce di "Bouganville", il nuovo album di Luca Dirisio.

Mediterranean Stars Festival: quasi 30'000 persone in una serata unica (Video e interviste)

Videointerviste a Elisa, Khaled, Ira Losco e Michela, artisti che sono saliti sul palco del Mediterranean Stars Festival, e a Mario Volanti e Antonio Vandoni figure chiave a Radio Italia.

Laura Pausini annuncia la festa per i 25 anni del fan club al... PalaPau

Settembre 2020 sarà il mese in cui la Pausini festeggerà 25 anni del suo fan club ufficiale con un grande evento in una location studiata per l'occasione.

Axos: fuori “Harem” feat. Side Baby e Don Joe, una rivisitazione del Padre Nostro

Una moderna rivisitazione del Padre Nostro. E' questo “Harem”, il nuovo singolo di Axos in collaborazione con Side Baby e Don Joe.

GionnyScandal Black Mood Tour. L'artista porta il nuovo album nei club italiani

Dieci date con già un sold out e conseguente raddoppio di data per l'artista fresco del lancio del singolo "XOXO".

Pinguini Tattici Nucleari: il 29 febbraio in concerto al Forum di Assago

Dopo la pubblicazione dell'album "Fuori dall'Hype", il disco d'oro per "Irene" e un tour di 4 mesi con numerosi sold out, i Pinguini Tattici Nucleari annunciano il concerto al Forum di Assago.

Gianna Nannini: a ottobre il nuovo singolo “La Differenza” registrato a Nashville

Notre Dame de Paris: annunciata una nuova data all'Arena di Verona

Subsonica 8 Tour prosegue con un nuovo appuntamento live

Rancore: nuove date del “Musica Per Bambini in Tour d’Estate” (Biglietti)

De Gregori & Orchestra Greatest Hits Live raddoppio per la data di Milano

Niccolò Fabi: raddoppia l'appuntamento romano del tour del cantautore

Ex-Otago La notte chiama tour. Tre nuovi appuntamenti in calendario

Salmo Playlist Summer tour - Calendario aggiornato al 14 luglio

Tiziano Ferro pubblica le chat con Marco Mengoni e Tommaso Paradiso

Tormentone Estate 2019 - Ecco i risultati del nostro sondaggio dopo tre mesi e oltre 20.000 voti

Eurovision 2019: i risultati di Mahmood e l'analisi delle classifiche europee di vendita!

Blumosso lancia il singolo autobiografico "Considerazioni sulla vita"

La band Cado nello Specchio omaggia Monica Vitti nel singolo omonimo

Tananai: è uscito “Calcutta”, l'ironico punto di vista di un artista che vuole emergere!

Valentina Rizzi: “Ferro e Magnete” è l'Ep d'esordio della cantautrice e vocal coach

Easy Funk: il problema del clima che cambia nel singolo “Quello Che Vorrei”

CLASSIFICHE DI VENDITA FIMI SETTIMANA 40: La musica di Lucio Battisti è più viva che mai

Classifica Radio Earone Settimana 40: Jovanotti scalza Mahmood. Giù Tiziano Ferro

Certificazioni Fimi Settimana 39: il disco di Franco126 è oro. Buon risultato per “Barrio” di Mahmood

Classifica Spotify - Settimana 39: lo streaming ancora all'insegna della musica rap. Gemitaiz & MadMan piazzano 11 brani in Top 20

Rocco Hunt la recensione del nuovo album, Libertà

Roberto Casalino: con "Il Fabbricante di ricordi" tornano a casa le sue canzoni che han viaggiato con altre voci

Africa Unite & Architorti In tempo reale - recensione

Achille Lauro 1969 - Recensione

Fiorella Mannoia Personale - Recensione

Fil Bo Riva Beautiful sadness - Recensione

Yuman Intervista Naked Thoughts

Simone Tomassini Intervista Ovunque

Paolo Jannacci Intervista Canterò

Michela Intervista Mediterranean Stars Festival

Khaled Intervista Mediterranean Stars Festival

Mediterranean Stars Festival Radio Italia Live Malta - Amoroso J-Ax Elisa Gabbani e...

Antonio Vandoni Intervista Mediterranean Stars Festival

Mario Volanti Intervista Mediterranean Stars Festival

Ira Losco Intervista Mediterranean Stars Festival

Elisa Intervista Mediterranean Stars Festival

Il Grigio Gaber reinterpretato da Elio

Francesco Gabbani Intervista Mediterranean Stars Festival