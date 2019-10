L’11 ottobre è il giorno dell’uscita di Tradizione e Tradimento, il nuovo album di Niccolò Fabi, che arriva a tre anni e mezzo di distanza da Una Somma di Piccole Cose e a due anni dalla raccolta Diventi InVenti (Qui la nostra videointervista di presentazione).

Si tratta di un album che vive in bilico tra due estremità. Da una parte il fallimento e dall’altra la resurrezione. La volontà di cambiare pelle dopo aver avuto la sensazione di aver dato tutto con i lavori precedenti e dall’altra la consapevolezza di essere speciali grazie a un’intensità emotiva che solo l’equilibrio tra testo e musica sanno creare.

Un album, anticipato dai singoli Io Sono l’Altro e Scotta (Qui il nostro articolo) scritto e registrato tra Roma e Ibiza, che è il risultato di un lavoro corale con la produzione artistica di Niccolò Fabi insieme a Roberto Angelini e Pier Cortese, amici di lunga data e compagni di viaggio e di palco.

L’album è stato presentato a Milano con l’artista che ha fornito il suo punto di vista sul progetto.

“Di base non ho un talento musicale molto sviluppato. Non so scrivere, suonare e cantare così bene. Ma quello che scrivo va oltre. Grazie a una particolare certa tensione emotiva che si crea mentre canto so di essere speciale.”

“Il disco nasce da un fallimento, che per me è stato fondamentale, perchp mi ha permesso di capire dove andare e di trovare un nuoco equilibrio. Quando ho capito che la strada che avrei voluto intraprendere non era quella corretta ho capito che era arrivato il momento di trovare un nuovo equilibrio. In quel momento si è ricostruita la necessità di costruire.”

“Dopo “Una somma di piccole cose” la prima sensazione è stata quella di chiudere. Con quel disco credevo di aver dato tutto. Non davo per scontato di avere ancora qualcosa da dire. Quello è un disco personale, mentre lavorando su questo ho capito che più vai in profondità e non trovi più te stesso, ma tutti gli altri. Andare a fondo, però, è difficile. Il primo periodo dopo “Una somma di piccole cose” mi ha portato a non scrivere. Poi ho capiro che dentro me avevo troppo forte il demone della scrittura. Facevo finta che non mi interessasse scrivere. Ma non potrà mai essere così.”

“Ho notato che troppo spesso c’è una maggiore attenzione ai testi. Io rivendicò il fatto di scrivere canzoni. Per me non hanno senso le parole senza quel suono che ho scelto e senza la mia voce. Nelle mie canzoni non riesco a separare la veste sonora che le contraddistingue.”