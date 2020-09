Michele Bravi è salito sul palco di Piazza Mercurio a Massa per la finale del Premio Lunezia 2020. L’artista è stato premiato per il valore musical letterario del brano La vita breve dei coriandoli, presentato in anteprima durante Amici Speciali.

Una serata in cui il cantautore ha proposto dal vivo alcuni brani del suo repertorio creando entusiasmo nel pubblico.

Michele Bravi nel suo percorso ha spesso giocato con le parole. Nel 2018 ha pubblicato il romanzo Nella vita degli altri, dimostrando di trovarsi a proprio agio anche in un linguaggio differente rispetto a quello della musica.

Bella D’Estate, cover dello storico brano di Mango, è il singolo di Michele Bravi uscito a fine agosto e presentato, insieme a Mika, anche all’Arena di Verona in occasione dei Seat Music Awards (ne abbiamo parlato Qui). Inoltre ha partecipato a Heroes, l’evento in streaming realizzato a favore dei lavoratori dello spettacolo.

Il 20 marzo 2020 Michele avrebbe dovuto pubblicare l’atteso album La Geografia del Buio. L’uscita è stata rimandata a causa dell’emergenza sanitaria e ancora non c’è una nuova data.

VIDEOINTERVISTA A MICHELE BRAVI DAL PREMIO LUNEZIA 2020

Abbiamo incontrato Michele Bravi poco prima della sua esibizione sul palco di Massa.