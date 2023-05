Videointervista Maria Antonietta fuori con “La Tigre Assenza”: “Ho fatto la parte della domatrice come dicevano i tarocchi”

Maria Antonietta La Tigre Assenza videointervista a cura di Anna Ida Cortese. Abbiamo intervistato la cantautrice in occasione del suo nuovo album.

Maria Antonietta alias Letizia Cesarini è ritornata sulle scene musicali dopo cinque anni e ci racconta com’è nato il nuovo disco, il senso e il suo desiderio di futuro.

Tra i tanti argomenti trattati quello sicuramente più a cuore è quello del fallimento.

Il tema del fallimento dello sbaglio per me è abbastanza centrale perché è una cosa che ho sempre accusato molto e sulla quale sto lavorando da sempre, da quando sono nata. Penso probabilmente. Ehm, diciamo che il primo passo sarebbe accettare il fatto che tu non sei Dio e quindi puoi sbagliare. A parte che anche Dio ha molti ripensamenti.

Un ritratto dell’artista che racconta il suo ultimo disco e scopriamo cosa c’entrano i tarocchi, il dolore e Patti Smith. In ultima battuta anche una riflessione importante sul gender gap all’interno dell’industria musicale.

MARIA ANTONIETTA LA TIGRE ASSENZA TRACKLIST

1. Diamante

2. Arrivederci

3. Sabato Mattina

4. 375

5. Insieme per sempre, solo a metà

6. Per le ragazze come me

7. Con le buone maniere

8. Viale Regina Margherita

9. Avevi ragione tu

10.Santa Trinita

VIDEOINTERVISTA