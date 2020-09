E’ uscito il nuovo singolo del giovane cantautore Manfredi Hollywood (Foolica), che arriva dopo il buon riscontro dei singoli 20143 Milano Navigli, Cuffiette e Noi meno tu (ne abbiamo parlato Qui).

Il brano, prodotto da Matteo Cantaluppi anticipa l’album d’esordio in arrivo nei primi mesi del 2021, quando ci sarà la possibilità di presentarlo dal vivo.

Hollywood si contraddistingue per un nuovo approccio compositivo, più libero e senza schemi. Manfredi si muove con disinvoltura tra immagini e slogan, che si completano grazie a melodie e arrangiamenti non troppo complessi, ma orecchiabili.

L’ispirazione è chiaramente legata ai film romantici che Manfredi descrive come “tutti uguali e con la stessa trama, ma che tuttavia piacciono tanto.” La speranza di un amore perfetto che esiste solo nei film, mentre nella vita reale… la situazione è ben differente!

“Hollywood è una presa di coscienza. Sono io che accetto che se le cose vanno male è perché io ho bisogno che vadano male. Sono io che accetto che “mi piace solo quando è complicato, sì, ma tanto”. Sono io che accetto che non era destino, che non potevo essere io la sua felicità. Questa canzone è un sorriso amaro a tutti gli amori che non ho saputo meritare.”