Il 20 marzo è il giorno dell’uscita del nuovo album di Lowlow Dogma 93, il primo per Sony Music e che arriva a due anni di distanza da Il Bambino Soldato (Qui la nostra videointervista di presentazione del progetto).

Dogma 93, prodotto da Big Fish, è un’ulteriore conferma della maturità della scrittura di Lowlow. Forte l’impronta cinematografica evidente fin dal titolo che rimanda a Lars Von Trier e Thomas Vinterberg.

Il nuovo album di Lowlow rappresenta un vero e proprio manifesto personale, attraverso il quale individuare una direzione che si discosti da tutte le altre correnti artistiche. Regole ferree in cui trovano spazio parole e scrittura. Una spiccata capacità di raccontare se stessi anche attraverso le storie degli altri. Il rap, quindi, al servizio del significato, per essere veicolo delle proprie emozioni.

“‘E quel giorno pure un sasso sarà bello, e avrà avuto un senso fare tutto questo’, termina così “Quello che Cerco”, ero partito da un’analisi di me stesso che ad oggi si è trasformata in un messaggio a tutti coloro che stanno attraversando un periodo difficile. Forse è nei momenti di difficoltà che la mia musica può raggiungere le persone, dire loro che non sono da soli a soffrire e a sperare che le cose cambino. Succederà.”