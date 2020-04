Loredana Errore 100 vite. E’ uscito il nuovo singolo di Loredana Errore, brano che segna il suo debutto con l’etichetta discografica Azzurra Music (ne abbiamo parlato Qui e Qui).

100 Vite porta la firma di Stefano Paviani e Riccardo Rizzardelli e parla del bisogno di dirsi le cose, abbandonando l’orgoglio e la rabbia. Un invito all’amore e a cogliere l’attimo anche nei momenti più complicati.

Il brano è disponibile in digitale, ma anche in una speciale edizione a 45 giri. Sul lato B ci sarà un’inedita e curiosa versione karaoke.

“In queste 100 vite ci ho rivisto la mia che mi ha accompagnato per tutti questi 35 anni, in infinite volte che mi ha fatto rinascere. Non abbiamo paura di dirci di quanto abbiamo sbagliato e che senza volerlo. Abbiamo ferito amaramente, siamo coraggiosi nel riconoscerci veri e fragili dove l’imperfezione ci ha dato l’equilibrio con la pace e l’amore. Un abbraccio dal mio profondo e buona rinascita a tutti!”

Queste le parole di Loredana Errore, alle quali si affiancano quelle dell’autore Stefano Paviani:

“Una vita ci viene regalata ma le altre 99 credo siano tutte a carico nostro. Vivere tutto e tanto, è la responsabilità più grande che dobbiamo prenderci. Ho passato alcuni anni ad anestetizzarmi dal mondo e ho avuto paura di perdere quello che stavo costruendo. 100 vite è la telefonata che avrei fatto per chiedere scusa, se non fossi riuscito a riprendermi in mano. È un tributo a tutte le altre 99 vite che adesso sono grato di poter vivere. Spero che la mia esperienza raccontata dalla splendida voce di Loredana sia utile a qualcuno, intrappolato in una vita, che non è vita davvero.”

VIDEOINTERVISTA A LOREDANA ERRORE 100 VITE

Abbiamo contattato Loredana Errore via Skype per una videointervista di presentazione del nuovo singolo 100 Vite. Questo brano segna una vera e propria rinascita per l’artista e arriva a tre anni e mezzo di distanza dall’ultimo album di inediti, Luce Infinita, uscito nel 2016.

100 vite testo e audio

Si parte che piove si torna due soli

ci siamo trovati di fianco, negli anni peggiori

ci siamo raccolti da terra

raccontandoci i nostri fantasmi

fatti di tutte le nostre paure o come dicevano gli altri

fatti di cose che é meglio non dire

cos’è successo? Niente di grave

è la vita e non lascia passare le colpe

l’orgoglio e la fame

Ti vedo ieri che annusi la neve, ci vedo ballare

trema la voce anche se ti scrivo e cancello

non ti sento da 100 vite fa niente

ne ho solo una ti chiamo che è meglio

Faccio pausa di un minuto per telefonarti

voglio dirti che ho sbagliato e so che arrivo tardi

per uscire questa sera ho voglia di vederti

non importa che ore sono e quanti sono i pezzi

se nonostante tutto ti voglio ancora bene

perché niente è come prima se niente ci appartiene

faccio pausa di un minuto per telefonarti

voglio dirti che ho sbagliato prima che sia tardi

Si parte per non ritornare

viviamo soltanto all’inizio e la chimica ha sempre ragione

ci siamo protetti da quello che più o meno a tutti succede

l’abitudine uccide

ma chi l’ha detto che siamo sbagliati se insieme

non siamo riusciti a dormire mai

dimmelo tu come fai con la gente

a far finta di ridere a tutto il loro niente a restare indifferente

quando di fronte ad un sorriso diverso

cerchi la copia di quello che hai perso

rispondimi senza timore

se lo schermo si accende

fai rispondere il cuore

Faccio pausa di un minuto per telefonarti

voglio dirti che ho sbagliato e so che arrivo tardi

per uscire questa sera ho voglia di vederti

non importa che ore sono e quanti sono i pezzi

se nonostante tutto ti voglio ancora bene

perché niente è come prima se niente ci appartiene

faccio pausa di un minuto per telefonarti

voglio dirti che ho sbagliato prima che sia tardi

Faccio pausa di un minuto per telefonarti

vorrei dirti un’altra cosa prima che riattacchi

io nonostante tutto ti voglio ancora bene

perché niente è come prima se niente ci appartiene

faccio pausa di un minuto per telefonarti

voglio dirti che ho sbagliato e non conto i pezzi

vuoi uscire questa sera che ho voglia di vederti

vorrei dirti un’altra cosa prima che riattacchi

passeranno 100 vite prima che sia tardi