Nonostante le difficoltà dovute al lockdown, il giovane cantautore Jurijgami non ha mai perso il sorriso. Nei giorni scorsi ha pubblicato una foto sui social in cui annuncia la firma con Universal Music. Il primo singolo di questo nuovo percorso vedrà la luce il prossimo 3 luglio, ma c’è anche molta attesa per l’album d’esordio.

“Era da un po’ che volevo dirvelo e da oggi è ufficiale, le mie prossime uscite saranno distribuite Universal Music Italia.”

Sono passati due anni dall’esordio discografico con Christian De Sica, brano che fece capire immediatamente le qualità del cantautore, sospeso tra istinto, ironia e qualità (ne abbiamo parlato Qui).

Nel novembre 2018 uscì l’Ep di 5 tracce Breve, ma Incenso (Qui la nostra videointervista) a cui sono seguiti i singoli Pietra feat. Doro Gjat, Frangia e Pezzo di Carta.

Jurijgami nei mesi scorsi ha aperto il concerto di Calcutta a Bruxelles. Un’esperienza indimenticabile che ha confermato le sue capacità anche come performer.

Durante il periodo del lockdown il giovane cantautore si è cimentato nella rivisitazione e reinterpretazione di alcune cover. Degne di nota le personali versioni di Freak di Samuele Bersani e Le Cose in Comune di Daniele Silvestri.

VIDEOINTERVISTA A JURIJGAMI

Abbiamo incontrato via Skype Jurijgami per ripercorrere gli ultimi due anni di musica e anticipare qualcosa riguardo il primo progetto con Universal che uscirà il 3 luglio.