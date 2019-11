Sono passati esattamente 10 anni dall’uscita di Lola & Angiolina Project, quello che può essere considerato come l’ultimo album di Ivana Spagna, che in quell’occasione rinnovò una collaborazione nata l’anno precedente con Loredana Berté.

E’ ora uscito, invece, 1954 (prodotto da Tuned Turtle Management Srl), il nuovo album dell’artista che già è stato promosso con una serie di date instore.

L’album è stato presentato al Sound Faktory di Milano in un’atmosfera familiare in cui Ivana Spagna ha parlato a cuore aperto di questo progetto al quale tiene moltissimo e sul quale sta puntando tutto con la massima sincerità.

1954 (Qui il nostro articolo con la tracklist e tutti gli autori) è un album che fin dal titolo mostra l’artista nella sua essenza.

Ogni traccia è ricca di amore ed emozione e ciò che colpisce è la volontà di arrivare al cuore senza scorciatoie, con suoni riconoscibili e sonorità attuali, ma che allo stesso tempo ricordano il passato musicale di Ivana.

Durante la serata di presentazione Ivana Spagna ha ricevuto una sorpresa emozionante da parte del coro pop Filling the music, composto da bambini e ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni.

I ragazzi sono entrati a sorpresa in sala, accompagnati dalla direttrice artistica Tamara Brenni, cantando il brano Il Cerchio della vita (il primo che Spagna incise in italiano nel 1994, Qui la nostra intervista realizzata in occasione della presentazione della nuova versione del film Disney Il Re Leone) e facendo commuovere l’artista.

VIDEOINTERVISTA A Ivana SPAGNA

Abbiamo incontrato e intervistato Spagna a pochi minuti dall’inizio della presentazione di 1954, parlando dell’album e di come è cambiata la sua idea di musica, senza tralasciare… Sanremo!

1954 – TRACKLIST

1 – Nessuno è come te

2 – Mi manchi tu

3 – Prigioniera nel tuo nido

4 – Se io se lei

5 – Essenza e anima

6 – Nonostante tutto

7 – Nel tempo

8 – Amici per amore

9 – Chissà se mai

10 – Cartagena feat. Jay Santos

Per ogni album venduto (cd, vinile e digitale) sarà devoluto 1 euro ai City Angels, l’Associazione Onlus di volontari fondata da Mario Furlan nel 1994 che assiste cittadini in difficoltà e chiunque necessiti di bisogno.