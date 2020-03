Irama Milano feat Francesco Sarcina. Era il 24 maggio del 2019 quando Irama si apprestava ad entrare nell’estate lanciando Arrogante, un brano destinato a conquistare diversi dischi di platino e collezionando quasi 50 milioni di stream.

Da quel giorno di quasi un anno fa di cose ne sono cambiate. Sia nella carriera di Irama che, con un nuovo management si è messo in studio al lavoro su un album dalle sonorità più rock, sia per l’Italia stessa che oggi vive in un clima cupo a causa dell’emergenza Coronavirus.

Ed anche per questo motivo il singolo scelto per avvicinarti al quarto album di inediti del cantautore è cambiato…

Irama Milano feat Francesco Sarcina

“Le canzoni del disco sono pronte. Mi sono chiesto però se avesse senso uscire

adesso. In questo momento così difficile. Ci ho pensato tanto… c’è una canzone che si intitola ‘Milano’, Milano come la

città che amo e che vivo. Non è un singolo, ma penso debba uscire adesso.

Adesso che la mia città, come il resto d’Italia, sta soffrendo.

Adesso che avremmo bisogno di stare vicini, anche se siamo lontani.

Adesso che vorrei stare con voi.”

Con questa parole Irama ha spiegato sui social il motivo dell’uscita di questa canzone particolare, una ballad dalle venature rock prodotta da Giulio Nenna. Una canzone molto delicata e intensa che mostra l’ennesima sfaccettatura dell’animo musicale del giovane cantautore che qui duetta con un altro cantautore milanese, Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni.

Milano esce il 27 marzo e tutti i proventi artistici di Irama verranno devoluti all’ospedale Niguarda di Milano.

Oltre a devolvere i suoi proventi artistici, Irama sostiene anche le raccolte fondi destinate alle necessità che l’Ospedale Niguarda deve affrontare per

fronteggiare l’emergenza in corso.

Maggiori informazioni qui

Irama Video intervista

In occasione di questo importante ritorno abbiamo realizzato con Irama una video intervista via Skype. Potete vederla qui a seguire.