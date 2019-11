Il Volo 10 Years. Sembra ieri, eppure sono già passati 10 anni! Il Volo, il magico trio che negli ultimi anni si è fatto ambasciatore della musica italiana nel mondo, prosegue nel festeggiamento del decennale di carriera e lo fa con l’album 10 Years (Sony Music), in uscita in tutto in mondo.

I tre ragazzi de Il Volo, reduci da un tour in Sudamerica che li ha portati a esibirsi davanti a 70’000 persone, dopo una breve parentesi di instore in Italia sono già pronti per imbarcarsi per il Nord America anche se non dimenticano il nostro paese. Sono, infatti, stati annunciati per il prossimo anno due esclusivi concerti all’Arena di Verona e al Teatro Antico di Taormina. Inoltre il 19 novembre saranno protagonisti di uno show concerto in prima serata su Canale 5.

10 Years è stato presentato a Milano nella sede della loro etichetta discografica.

“E’ bello rivedervi! In questi ultimi mesi abbiamo vissuto delle bellissime esperienze. Prima il Giappone (Qui la nostra videointervista in cui si parla anche di quel progetto) e poi il Sudamerica, che è stato il pubblico che ha apprezzato noi e la nostra musica fin dall’inizio. Era un rischio tornarci senza un album nuovo, eppure hanno dimostrato di credere in noi.

Il concerto di Buenos Aires ci ha fatto capire quanto dobbiamo dire grazie al patrimonio musicale del bel canto italiano. Noi seguiamo le orme di Pavarotti e Bocelli e cerchiamo di trasmettere l’amore per questo genere musicale anche alle nuove generazioni. Ce la stiamo mettendo tutta!

Con i nostri viaggi scopriamo ogni giorno culture differenti e ci confrontiamo. E’ bello vedere che la cultura italiana è apprezzata e stimata.

In Sudamerica si è conclusa una parte importante di questo anno. Siamo ritornati in Italia per annunciare il album. Il precedente Musica (Qui la nostra videointervista) è stato la conseguenza di Sanremo, ma l’uscita internazionale è proprio questa! Musica che resta e A Chi Mi dice non sono mai stati pubblicati nel mondo. Questo album verrà distribuito ovunque.

Negli anni ci sono stati momenti bellissimi e ci piace riassumerne 4: la nostra partecipazione al progetto di Quincy Jones We Are The World, il tour con Barbra Streisand, la performance davanti a Papa Francesco in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù e il concerto con il Maestro Placido Domingo in Piazza Santa Croce a Firenze. Ma abbiamo vissuto momenti anche meno positivi, come per esempio nel 2014, quando siamo passati da Universal prima a Sony Latin e poi a Sony Italia. Per tutto questo dovremo sempre ringraziare Michele Torpedine che non ci ha mai lasciati soli.

Per noi i 10 anni non sono un punto, ma una virgola. Questo è l’unico pensiero. Stiamo anche pensando a un nuovo album, ma ora ci concentriamo su 10 Years. Per il futuro bisogna capire se proseguire sulla strada delle cover, oppure con inediti o nuovi progetti. Con Sony siamo sul pezzo già da tempo. Stiamo lavorando su quelli che saranno i progetti futuri. Nella nostra carriera abbiamo fatti degli esperimenti, ma dobbiamo rimanere noi stessi. Abbiamo una personalità ben definita e anche se ci siamo spostati verso il pop, è ora chiaro che la chiave del nostro successo è il pop lirico. Si può provare tutto, ma la strada è quella che sappiamo! Poi… c’è un grande progetto per Pasqua dell’anno prossimo, ma ancora non possiamo dire nulla…

Noi siamo sempre alla ricerca di brani e di nuovi autori. La difficoltà è trovare chi può scrivere brani per il nostro genere. In Italia c’è chi fa il pop e lo fa bene, ma è più difficile scrivere per Il Volo. Abbiamo già dei brani che registreremo prossimamente. Ci stiamo lavorando.

Il Volo è un gruppo che porta la tradizione italiana. Non portiamo Sfera Ebbasta o la trap, con tutto il rispetto per questo genere musicale. Portiamo la melodia italiana come è nata anni e anni fa. Noi però accettiamo la nostra evoluzione musicale. Noi cantiamo questa musica, ma apprezziamo per esempio Salmo, ma anche altro. Nei soundcheck cantiamo di tutto e di divertiamo! Al giorno d’oggi radio, internet e streaming hanno un’influenza molto pesante. Il Volo non è da streaming.“