È uscito il 15 novembre Diamanti e Fango, il nuovo album di Grido, il terzo da solista.

L’album (etichetta Willy l’Orbo con distribuzione Sony Music) è stato anticipato dal singolo Qualcosa di Buono feat. Il Cile, arrivato dopo la pubblicazione di una serie di video in cui Grido ha mostrato un suo viaggio personale alla ricerca di chi supporta ragazzi cresciuti come lui in ambienti disagiati.

Una vera e propria celebrazione di chi fa Qualcosa di Buono per gli altri. Un inno all’altruismo e a chi nel proprio piccolo ha tutta l’intenzione di cambiare il mondo senza fermarsi alle apparenze (Qui il nostro articolo).

In Diamanti e Fango convivono diverse anime, ma tutte accomunate da una consapevolezza che rende il disco credibile.

Un viaggio traccia dopo traccia in cui si nota uno stile personale tra rime riflessive e impegnate e altre più leggere e spensierate (Qui la nostra videointervista realizzata la scorsa estate in cui Grido presentava Ad un passo dal sole e già ci anticipava qualcosa…).

Da notare come anche la scelta degli ospiti non è casuale. Ogni collaborazione da un valore aggiunto ai vari brani e conferma una libertà creativa, frutto di un’idea ben precisa, ma anche di anni di lavoro ed esperienza musicale e personale.

Diamanti e Fango si può definire come un disco urban in cui convivono più anime e nel quale un punto fermo sono le varie contaminazioni. Un album in cui i ricordi ricoprono un ruolo fondamentale, ma nel quale non manca qualche velata critica alla condizione sociale del presente.

VIDEOINTERVISTA A GRIDO

Abbiamo incontrato Grido per una chiacchierata di presentazione di Diamanti e Fango.

DIAMANTI E FANGO – TRACKLIST

Diamanti e Fango è stato presentato a Milano e Roma in due date instore. Ecco la tracklist.

01 A testa alta [prod. Shorty Shok]

02 Qualcosa di buono – feat. Il Cile [prod. Kermit]

03 Isola (I Need Love) [prod. Shorty Shok]

04 Stelle cadenti – feat. J-Ax [prod. Mastermaind)

05 Tutto normale [prod. Shorty Shok]

06 Ad un passo dal sole [prod. Roofio]

07 Antistress – feat. Nerone [prod. Mastermaind]

08 Diamanti e fango – feat. Sewit [prod. Mastermaind]

09 Tutti i colori [prod. Shorty Shok]

10 Un classico [prod. Roofio]

11 So free – feat. Sergio Sylvestre [prod. Mastermaind]

12 Menomale [prod. Shorty Shok]

Foto di Gabriella Di Muro